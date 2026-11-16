Imprese: “Innovare. La sfida di Prometeo”. L’evento del Giornale e Moneta sulla sfide dell’IA, tra opportunità e rischi

Di fronte ad un mondo in rapida evoluzione, che affronta cambiamenti talmente repentini che facciamo fatica a stare al passo, la corsa all’innovazione solleva interrogativi sulle nostre responsabilità e anche sui timori delle persone. Come si può muoversi lungo questa via, facendo sì che non sia la paura ma il bene dell’umanità ad accompagnarla? Questa è la domanda che accompagna l’evento del Giornale “Innovare. La sfida di Prometeo”, organizzato presso la Fondazione Feltrinelli in collaborazione con il settimanale economico Moneta.

Il riferimento al mito greco nel titolo non è casuale, ma incarna lo spirito dell’evento. Pur non potendo essere presente in quanto partecipe ai funerali del reporter di guerra Toni Capuozzo, il direttore del Giornale Tommaso Cerno ha voluto mandare un contributo di apertura ricordando che “Prometeo rubò il fuoco agli dei per consegnarlo agli uomini. Oggi abbiamo come l’impressione che invece ci sia qualche divinità, qualcosa di più grande di noi, anche se di nostra invenzione: una tecnologia che da un lato ci dice il futuro è vicino, dall’altro ci spaventa, che viene tolta agli uomini”. Da questo punto di vista, il mito di Prometeo ci invita a riflettere “su che cosa siamo noi, che cosa sono le nostre invenzioni, quando davvero possono servire e a cosa e quanto questo porti a dover inventare un nuovo umanesimo. Cioè a comprendere che cosa noi facciamo perché quella tecnologia sia davvero utile e, come vediamo in queste ore, non spaventosa, non capace di mettere nella nostra mente, nella nostra vita, il timore che qualcosa possa improvvisamente cambiare”.

La tecnologia non ci spaventi, serve un nuovo umanesimo

L’evento è anche l’occasione per ricordare il famoso reporter di guerra Toni Capuozzo, scomparso pochi giorni fa. Il direttore Cerno lo ha ricordato come “un grande giornalista, una specie di padre. Ha lasciato però un messaggio che c’entra molto con il nostro racconto: la sfida di Prometeo. Un grande reporter che ha guardato sempre con i suoi occhi, sempre dal vivo i drammi, le guerre, i confini, che sono anche le frontiere che scavalchiamo”.

Il vicedirettore del quotidiano Francesco Maria del Vigo ha sottolineato il richiamo al mito di Prometeo, parlando di come questo rifletta “la tensione che si crea tra il mondo delle regole e un atto di disobbedienza, come quello di Prometeo nei confronti degli dei per portare il fuoco agli uomini. La stessa tensione che oggi si respira quando si parla di intelligenza artificiale”. “Si può parlare di argomenti seri, cercando di spiegarli in modo oggettivo e, perché no, anche divertente. Anche svelando quali possono essere le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana di tutti noi, incluse azioni semplici come ordinare da mangiare o compilare la documentazione sulle forniture di gas”.

“Non dobbiamo aver paura dell’innovazione. Altrimenti cadiamo nella rassegnazione. Non dimentichiamo che senza Prometeo non avremmo il fuoco: può fare danni, ma anche contribuire a tante cose ad esempio la cucina”

La creatività umana che l’IA non potrà sostituire

“Siamo di fronte ad una sfida importante. Sappiamo che deterrà questo grande potere dell’intelligenza artificiale comanderà il mondo e già vediamo la sfida in atto tra Stati Uniti e Cina. Sappiamo che questa sfida riguarda tutti noi e significa correre”, ha detto la giornalista del Giornale Hoara Borselli, aprendo il primo panel dell’evento.

Secondo Pasquale Diaferia, copywriter, “l’innovazione è la parte più bella e soddisfacente. Chi ama i fogli bianchi e vuol riempirli di futuro, vuol far succedere le cose. ”Sull’intelligenza artificiale c’è un’enorme confusione. Prometeo ha creato gli uomini dal fango, ma poi ha donato loro il fuoco. Prometeo guarda al futuro, in maniera forse incosciente, ma convive con il suo gemello, Epimeteo (colui che pensa dopo aver agito). Questa immagine riassume la tensione che c’è quando si parla di intelligenza artificiale - ha aggiunto Diaferia richiamandosi al mito - Bisogna pensare ai filosofi alla guida delle aziende poiché loro sono gli unici a tenere insieme questa visione, questa tensione. Non i finanzieri". Secondo Diaferia “una macchina di sua iniziativa non può riempire un foglio bianco. L’artista ha sempre fatto innovazione perché sa usare gli strumenti. Ci sono delle scelte umane che nessuna macchina potrà influenzare”.

Pasquale Diaferia: "L'Ia guarda al passato, l'uomo deve innovare"

Alessandro Cadoni, fondatore Friendz e Atlantix, ha ricordato che “fino all’anno scorso l’innovazione era una macchina estremamente dolorosa perché spesso avveniva solo quando si sbagliava. Oggi la situazione è cambiata: l’intelligenza artificiale ha reso più veloce andare al mercato e ridotto i costi. L’impatto sarà anche a livello organizzativo: prima per lanciare una start up bisognava andare dagli investitori, mentre ora si sta andando verso nuove organizzazioni e nuove figure e non so se il sistema scolastico è già orientato in questa direzione”. “Un lavoro che prima chiedeva settimane se fatto da una persona, ora richiede solo pochi secondi. L’intelligenza artificiale è brava a ottimizzare, ma non è ancora in grado di immaginare il futuro. Se abbiamo competenze di base a livello di gusto e settore, allora l’intelligenza artificiale diventa uno strumento potentissimo”, ha aggiunto Cadoni, ricordando però l’importanza del coraggio. “Chi fa l’innovatore, deve avere in sé il coraggio ed essere pronto anche a ricevere insulti”.

Spazio e videogiochi: l’anticamera dell’IA

Vittorio Macioce e Emilio Cozzi Il caporedattore del Giornale Vittorio Macioce con lo studioso e divulgatore scientifico Emilio Cozzi

Nel panel successivo il caporedattore del Giornale Vittorio Macioce ha ricordato la data esatta dell’avvento della virtualità nel nostro mondo: l’estate del 1978 quando arrivò il videogioco “Space Invaders”, ispirato al celebre romanzo di H. G. Wells. “Fu proprio con Space Invaders che nacque il primo successo planetario per un videogioco, al punto che si diffuse la diceria che in Giappone (dove era nato) si erano esaurite le monetine per le console. Da questo videogioco, fu l’ispirazione per un progetto analogo da parte di un giovane Elon Musk” ha spiegato lo studioso e divulgatore scientifico Emilio Cozzi, ricordando come l’industria dei videogiochi abbia ormai rotto i confini tra mondo videoludico e e un settore come il cinema (pensiamo alle trasposizioni sul grande schermo di videogame famosi come Lara Croft: Tomb Raider e Assassin’s Creed, per non parlare della grande attesa per l’uscita di Grand Theft Auto VI).

Cozzi: "Il videogioco fattura più del cinema e della musica"

“La capacità di creare mondi nei videogiochi è imponente perché aggiunge anche l’interattività immediata di questi mondi. Ed è proprio questo principio che ne ha determinato il successo - ha aggiunto Cozzi - Pensiamo anche ad una società come Nvidia, oggi al centro dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e ora al centro delle cronache: non dimentichiamo che in origine era nata costruendo schede grafiche per i videogame”. Ma questa evoluzioni non riguarda solo il mondo videoludico, dal momento che l’intelligenza artificiale viene anche implementata sui satelliti artificiali (gli stessi che, tra le altre cose, aiutano le truppe ucraine nella guerra contro la Russia, nonostante le occasionali interruzioni). E tutto questo si inserisce nella nuova corsa alla spazio e alla Luna, con la competizione tra un blocco occidentale a guida statunitense ed europea e un blocco “orientale” a guida cinese e con l’appoggio di molti dei paesi Brics+. “Il nuovo sbarco sulla Luna sarà una vetrina geopolitica importante. Se vogliamo permanerci, o addirittura creare una base sulla Luna, dobbiamo mettere in campo le migliori energie, uomini e donne. E questo porterà innovazione direttamente sulla terra - ha spiegato - Altro tema è la presenza di terre rare sul satellite, che sul nostro pianeta sono concentrati in pochi paesi tra cui la Cina e hanno un enorme impatto ambientale in fase di estrazione”.

Come non restare schiacciati nella corsa all’IA

Stefano Zurlo, Edoardo degli Innocenti e Guido Saracco Il giornalista Stefano Zurlo assieme a Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino, e Edoardo degli Innocenti, CEO e Co-Founder di Humaine, Chief Innovation Officer di Kama Sport membro della Commissione per l'Intelligenza Artificiale del Consiglio dei Ministri.

Nel penultimo panel della giornata, il giornalista Stefano Zurlo ha cercato di tenere insieme le suggestioni precedenti, mettendo sullo stesso piano tanto le opportunità che possono nascere dall’intelligenza artificiale quanto i rischi specie se concentrata in poche mani: “l’ia ci ha creato molte aspettative, ma nelle ultime settimane stiamo scoprendo il lato oscuro: pensiamo agli attacchi cyber, ai bot”.

Edoardo degli Innocenti, CEO e co-founder di Humaine, Chief Innovation Officer di Kama Sport e membro della Commissione per l’Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha spiegato che “l’intelligenza artificiale è nota come large-language-model, quindi ha un suo linguaggio esattamente come il DNA umano. Ma un’IA così vasta necessita di persone che vedano il problema da tutti i punti di vista, non basta il solo ingegnere. Con la nostra commissione, composta da membri molto eterogenei e operativa da fine 2023, cerchiamo il modo di riportare sempre l’essere umano al centro. Questo vuol dire riflettere anche su quale sia il bisogno e le necessità vere delle persone”. Secondo degli Innocenti, “di fronte all’intelligenza artificiale siamo come uomini primitivi che per la prima volta scoprono il fuoco”.

Edoardo degli Innocenti: "Sulle AI è importante vedere la necessità vera"

Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino, ha invece spiegato come l’Europa stia cercando di muoversi nella sfida dell’intelligenza artificiale per non restare ferma dinanzi a giganti come Cina e Stati Uniti. “L’Europa ha deciso di agire secondo quattro grandi linee: costruire i nostri data center, fare i calcoli con i nostri chip, utilizzare i nostri data center e usare sistemi di calcolo aperti e trasparenti. Tutti questi software vanno però messi in sistemi chiusi soprattutto se applicati a enti pubblici, creando così condizioni tali da essere benefiche anche per le piccole e medie imprese - ha affermato - Da questo punto di vista principi dell’IA Act sono sacrosanti perché cercano ancora di tenere al centro i diritti umani, cosa che ad esempio non c’è in Cina nonostante i servizi straordinari presenti in quel paese”. Secondo Saracco, “se si va in questa direzione, occorre ridisegnare l’istruzione, fare in modo che queste tecnologie siano disponibili a tutti per non creare disuguaglianze. Penso che l’Europa possa dare il LA, ma si deve avere il coraggio di ridisegnare scuola e università. Non credo che diventeremo una colonia di Cina o Stati Uniti, ma possiamo declinare gli strumenti già presenti per perfezionare i servizi e anche migliorarci come persone”.

Guido Saracco: "Vi spiego come al Politecnico di Torino stiamo creando ingegneri umanisti"

Potenzialità e rischi della “rivoluzione” dell’IA

Angelo Moratti, Fondatore e Presidente di Angel Capital management ha spiegato che “negli Stati Uniti c’è l’immagine dell’imprenditore che parte dal garage (come Steve Jobs) che non ha collusioni con il mondo politico. Oggi il sistema purtroppo è cambiato e lo abbiamo visto nella foto di Donald Trump con tutti i giganti dell’high tech”. Ma la differenza con il Vecchio Continente è che “all’Europa mancano invece la cultura e l’ecosistema. C’è un atteggiamento da un lato prudente e dall’altro aggressivo: serve una via di mezzo. Nel momento in cui una nuova tecnologia entra sul mercato, ci sono aspetti positivi e negativi. E questo vale anche per l’intelligenza artificiale”. Per Moratti sanità, istruzione e trasporti saranno settori che potranno godere di molti benefici, ma potrebbero comunque esserci delle perdite economiche (ad esempio niente più assicurazioni sanitarie o introiti per il comune dalle multe per mancanza di infrazioni al codice stradale).

Angelo Moratti: "Dall'Ue rischiamo di avere regole troppo burocratiche sull'AI"

“Oggi Chatgpt risolve problemi che nemmeno i più grandi matematici sono in grado di risolvere, mentre all’inizio aveva una capacità di calcolo molto bassa”, ha aggiunto. Alla domanda di Hoara Borselli se siamo o meno di fronte ad una nuova rivoluzione industriale, Moratti ha ricordato che “dal 2003 al 2006 sono stati spesi nel settore dell’artificial intelligence 1,6 trilioni. Nei prossimi dieci anni si stima che si spenderà un trilione all’anno. Questi soldi non ci sono e per forza si dovrà fare del debito. Ma se si forma con debito, allora siamo di fronte ad una bolla”. In merito allo scandalo che ha travolto Nvidia “Jensen Huang ha due doveri: continuare a guidare una delle aziende più grandi del mondo e tenere a freno i pantaloni davanti a presunte spie cinesi. A parte le battute, c’è una grandissima possibilità che possa essere riammesso al suo posto. Credo che questo avverrà in pochi giorni”.