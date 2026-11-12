In volo con Thai sulla via della Seta da Malpensa alla Cina

Thai Airways rafforza il proprio network e offre nuove opportunità di viaggio per i passeggeri italiani diretti verso Cina continentale, Hong Kong e Taiwan con il collegamento giornaliero non-stop da Milano Malpensa a Bangkok che consente alla compagnia di operare 123 voli settimanali verso nove destinazioni strategiche: Pechino, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong e Taipei con frequenze plurigiornaliere, Kaohsiung, Chengdu, Kunming ogni giorno e Xiamen, ripristinata dallo scorso 25 ottobre.

Con gli investimenti nello sviluppo del network regionale Thai offre soluzioni flessibili per il traffico business e leisure perché le nove destinazioni servite permettono di costruire itinerari su misura, raggiungendo una città e ripartendo da un’altra, mentre gli orari favoriscono connessioni attraverso l’hub di Bangkok. I passeggeri possono così affidare l’intero viaggio alla compagnia dal decollo a Milano, nello scalo gestito da Sea, fino alla destinazione finale. Il collegamento giornaliero da Milano Malpensa e l’ampliamento del network regionale consentono di raggiungere attraverso Bangkok alcuni dei principali centri economici, industriali e culturali dell’area e l’hub diventa così il punto di raccordo tra il volo intercontinentale e un itinerario costruito intorno alle esigenze del passeggero.

“La Cina è un mercato importante per Thai e offre significative ed ulteriori opportunità di sviluppo business e leisure dall’Italia. La forza della nostra proposta nell’area risiede nell’ampiezza del network e nella sua flessibilità: nove destinazioni e frequenze elevate, come nel caso di Hong Kong, servita con cinque collegamenti giornalieri, consentono di costruire itinerari su misura, arrivando in una città e ripartendo da un’altra - spiega Armando Muccifora, Area sales manager Italy, South East Europe, Mediterranean & Africa di Thai Airways. -. A questa libertà di scelta si aggiunge l’unicità dell’esperienza proposta, che accompagna il passeggero lungo l’intero viaggio con comfort, continuità del servizio e la qualità distintiva dell’ospitalità tailandese”.

Offerta che amplia le possibilità di costruire itinerari personalizzati con la compagnia aerea che garantisce continuità del servizio in ogni fase del viaggio che prevede tra l’altro, dal bagaglio in stiva sempre incluso, anche nelle tariffe Economy più convenienti, ad altre opportunità di connessione offerte dall’appartenenza di Thai a Star Alliance. Il progressivo ingresso nella flotta regionale dei nuovi Airbus A321neo contribuisce a rendere più uniforme l’esperienza a bordo. Gli aeromobili dispongono di 16 posti in Royal Silk Business Class, con poltrone completamente reclinabili e sistemi di intrattenimento individuali di ultima generazione, allineando il comfort delle tratte regionali agli standard del lungo raggio.