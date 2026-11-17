Italian Sea Group sarà risanata da Giulio Gallazzi e Bernardo Vacchi. Il Tribunale di Firenze ha accettato l’offerta da 220 milioni di Sri Global, dopo un’asta senza rilanci. Dal notaio Vincenzo Gunnella sono intervenuti Gallazzi e Vacchi, insieme al presidente di Tisg Saverio Schiavone e all’ad Giovanni Costantino. Azimut Benetti ha rinunciato ai rilanci mentre il Tribunale ha escluso l’offerta di Palumbo e giudicato «irricevibile», secondo quanto si apprende, quella da Hong Kong: tardiva, incompleta, senza prove di disponibilità dei fondi e con un assetto societario non trasparente. Domenica si era rifatta avanti Tisg Asia Investment Holding, senza legami azionari con Tisg, il cui ad Traugott Kaminski è dal 2016 rivenditore di Admiral e Tecnomar in Asia. Metà della holding fa capo a Lit Yachting (di TGG Group, family office di Barry Lau), il resto a Kaminski. «Una proposta da 250 milioni di euro e nessuna riduzione della forza lavoro; un nuovo team europeo, investimenti nella formazione dei giovani; occupazione preservata in tutti e quattro i poli: Marina di Carrara, La Spezia, Viareggio e Terni» prometteva Kaminski. Ora il destino dei cantieri di Massa Carrara e La Spezia è nelle mani di Gallazzi e Vacchi. Il piano prevede prima l’affitto dell’azienda, poi il trasferimento definitivo degli asset produttivi e dei marchi Admiral, Tecnomar, Perini Navi e Picchiotti.