Opa totalitaria della svedese Iceye su Avio, il gruppo spaziale italiano della galassia Leonardo (18,04%). L’operazione, che si articola in un complesso progetto di sviluppo, punta a riunire l’industria dei lanciatori e quella dell’intelligence satellitare sotto un unico controllo industriale europeo. Un progetto che ha entusiasmato la Borsa (+14,90% a 39,18 euro), ma un po’ meno gli analisti secondo cui il prezzo non sarebbe equo.

L’operazione ha numerose sinergie, ma è delicata, e chiama l’Italia a decidere come presidiare un proprio asset strategico. Nel dettaglio, il gruppo svedese da 10 miliardi e controllato da Helsinki al 12%, ha lanciato un’Opa volontaria sul 100% del capitale di Avio a 41 euro (+21,3% sull’ultima quotazione) per un esborso massimo di 2,05 miliardi, con soglia minima di adesione fissata al 66,67%.

Obiettivo finale: sottrarre Avio alla Borsa, integrandola in un gruppo industriale che avrebbe nella società italiana il proprio presidio nei lanciatori e nella finlandese Iceye il polo tecnologico per satelliti radar e intelligence. L’operazione ha anche una forte dimensione geopolitica: attualmente la costellazione di Iceye è composta da 84 satelliti e il gruppo è stato scelto negli ultimi tre anni per programmi governativi in Australia, Grecia, Polonia, Portogallo, Finlandia e Germania.

L’acquisizione deve ottenere, tra le altre cose, il via libera dell’autorità italiana competente per il controllo degli investimenti esteri. Iceye chiede un’autorizzazione senza prescrizioni tali da pregiudicare significativamente l’equilibrio economico, finanziario o industriale dell’operazione. Questo non significa che il governo non possa imporre condizioni. Ma prescrizioni particolarmente onerose potrebbero incidere sul perfezionamento dell’offerta.

Sul fronte del presidio nazionale, Leonardo avrà un ruolo chiave. Con il 18,04%, rappresenta il principale azionista rilevante. Al prezzo di 41 euro per azione, il controvalore teorico della sua partecipazione è di circa 370 milioni.

«L’offerta ovviamente non era nota», ha commentato l’ad di Leonardo Lorenzo Mariani, «ma sono piacevolmente sorpreso adesso e credo che sia un buon segnale, un segnale di interesse di un player importante come Iceye che in pochi anni è riuscito a costruire una posizione estremamente importante su un mercato complesso partendo quasi dal livello startup. Ci inorgoglisce. E valuteremo il dossier, lo devo valutare bene, lo devo vedere, e poi ovviamente mi devo coordinare con le nostre autorità, il nostro Governo, e capire anche quali sono gli ambizioni e i vincoli che in termini di golden power e golden share il nostro governo penserà di mettere sul tavolo».