L’Ilva pronta a tagliare l’80% dei dirigenti

Raffica di licenziamenti tra i manager ex Ilva. Secondo quanto ricostruito da il Giornale c’è una silenziosa partita che si sta giocando in queste ore sulla testa dell’80% dell’organico dirigenziale del siderurgico. La vertenza riguarda l’avvio della procedura di licenziamento collettivo di 40 dirigenti a tempo indeterminato dislocati nelle sedi di Taranto, Genova, Milano

e Novi Ligure. Sul tema, domani, Federmanager incontrerà i responsabili delle risorse umane di Acciaierie d’Italia (ex Ilva), ma i dirigenti direttamente interessati sono sul piede di guerra per le proposte di uscita volontaria che sarebbero state avanzate al momento e che avrebbero garanzie economiche ridotte al lumicino. «Si tratta - spiega una fonte - di proposte insufficienti per chiudere il rapporto di lavoro in questa difficile fase economica e in un settore fortemente in crisi in Italia e in Europa». La vertenza corre parallela con quella per gli operai che andranno in Cig.