L’Ipo di Anthropic fa il pieno di ordini

Lo scettro di più grande quotazione di tutti i tempi potrebbe passare di mano molto presto. Contro ogni aspettativa, l’Ipo di Anthropic - che il 19 novembre sbarcherà a Wall Street - potrebbe superare anche quella di SpaceX.

L’offerta per la società madre di Claude ha infatti già registrato ordini per un ammontare circa sei volte superiore alle azioni disponibili, secondo quanto riportato da Bloomberg. E anzi, gli istituti bancari hanno comunicato ai potenziali investitori che Anthropic darà la priorità a chi è già sostenitore dell’azienda; di conseguenza, alcuni aspiranti acquirenti potrebbero ricevere un’assegnazione di azioni inferiore alle aspettative.

Dai documenti depositati emerge che l’azienda guidata da Dario Amodei punta a raccogliere tramite l’offerta pubblica fino a 64,4 miliardi di dollari e ulteriori 26 miliardi di dollari attraverso un collocamento privato.

Inoltre, proprio come aveva fatto Musk con la quotazione di SpaceX, gli investitori istituzionali con sede nella Cina continentale e a Hong Kong sono stati esclusi dalla possibilità di presentare ordini, il che evidenzia la delicatezza di un settore considerato strategico sia da Washington che da Pechino. Nonostante diversi investitori continuino a cercare possibili modalità per partecipare all’Ipo,

diverse banche hanno rifiutato tali ordini. Le restrizioni non arrivano come sorpresa, sono infatti in parte dovute alle norme statunitensi dell’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) che regolano il commercio di prodotti per la difesa. Anche perché, proprio per questo motivo, i prodotti di Anthropic non sono disponibili nè in Cina nè ad Hong Kong e anzi, recentemente il gruppo ha anche impedito ai propri dipendenti di recarsi in quelle località.