L'Ipo di Anthropic parte il 19 novembre

Il settore tech si muove a un ritmo vertiginoso, sospinto dal boom dell’intelligenza artificiale, ma che deve fare i conti con la volatilità dello scenario globale. Il recente crollo tech da 3.200 miliardi di dollari, innescato dalle tensioni politiche statunitensi, ha ricordato quanto rapidamente possano mutare i sentimenti degli investitori.

Guardando ai prossimi giorni, al centro della scena c’è la quotazione al Nasdaq di Anthropic (in foto l’ad Dario Amodei), prevista per il 19 novembre, che si preannuncia come una delle più grandi Ipo di sempre. La risposta del mercato al roadshow, iniziato martedì sera, è stata così impetuosa che i banchieri di Goldman Sachs e Morgan Stanley stanno già valutando di ritoccare al rialzo la forchetta iniziale di 70-78 dollari per azione, annunciata nei documenti ufficiali. Una scelta che potrebbe spingere la valutazione complessiva oltre i 1.500 miliardi di dollari, portando la raccolta sopra la soglia dei 100 miliardi, complice la presenza di investitori strategici del calibro di Google, Nvidia e Microsoft.

Per Anthropic l’obiettivo principale non è tanto massimizzare la valutazione, quanto incassare capitale fresco per sostenere un imponente piano da 900 miliardi di dollari in potenza di calcolo. I fondamentali, del resto, supportano le ambizioni: i ricavi del terzo trimestre si attestano a 17 miliardi di dollari (con un fatturato annualizzato che a ottobre ha toccato gli 81 miliardi) e perdite operative contenute a 567 milioni. Numeri che segnano la distanza con il rivale diretto OpenAI. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, OpenAI, che ha posticipato la sua quotazione al 2028, ha sì accelerato il passo tra il secondo e il terzo trimestre portando il fatturato a 10 miliardi di dollari (+50%) e spingendo gli utenti paganti di ChatGpt a 100 milioni, ma continua a bruciare cassa con perdite operative rettificate salite a 10,9 miliardi.

Nel frattempo, sul fronte asiatico, si muove anche Alibaba. Il gigante cinese ha avviato il percorso per lo spin-off e la quotazione a Hong Kong di T-Head, la controllata focalizzata sulla progettazione di chip e semiconduttori per data center. Una decisione strategica che evidenzia come la partita globale sull’hardware per l’AI sia entrata nella sua fase più calda, lungo l’asse che unisce Wall Street a Hong Kong.