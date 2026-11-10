L’Umbria protagonista della transizione ecologica: ASM Terni guida il progetto che trasforma gli scarti in biocarburanti e biocombustibile

Trasformare gli scarti in nuove risorse, sviluppare tecnologie capaci di ridurre il ricorso ai combustibili fossili e aprire nuove prospettive per il recupero delle materie prime critiche. Sono questi gli obiettivi di NEWTHOR, l’innovativo progetto di ricerca e sviluppo che vede ASM Terni nel ruolo di capofila e che è stato presentato anche a Ecomondo, la manifestazione internazionale dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare.

Un’importante occasione di confronto e visibilità per un’iniziativa che guarda al futuro della gestione dei rifiuti e della produzione energetica, valorizzando il ruolo dell’innovazione tecnologica nella costruzione di un modello di sviluppo sempre più sostenibile. ASM Terni ha partecipato alla manifestazione all’interno dello stand del Gruppo Acea, rappresentata dal responsabile dei Servizi Ambientali Alberto Bernhardt e dal responsabile IT, Cyber e Innovazione Massimo Cresta, che ha seguito lo sviluppo del progetto NEWTHOR.

Finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito dell’iniziativa Mission Innovation 2.0, NEWTHOR è un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dedicato alla produzione di bioidrogeno e biocarburanti attraverso il recupero delle biomasse di scarto. Un’iniziativa che ha ottenuto un riconoscimento particolarmente significativo, classificandosi al primo posto tra le 25 proposte ammesse alla valutazione, a conferma della qualità scientifica e del potenziale innovativo della soluzione presentata.

Il progetto, che coinvolge ASM Terni come capofila insieme ai partner RINA-CSM, Risorse Nuove e CNR, prevede la realizzazione di un impianto dimostrativo in grado di trasformare materiali come residui della lavorazione del legno, sfalci, ramaglie e altre biomasse di scarto in risorse energetiche rinnovabili. Attraverso tecnologie avanzate, tra cui la piro-gassificazione e l’impiego di una torcia al plasma, sarà possibile sperimentare la produzione di idrogeno verde, bio-syngas e bio-dimetiletere, combustibili che possono contribuire alla progressiva riduzione dell’utilizzo delle fonti fossili.

Il processo consentirà inoltre di ottenere sottoprodotti di valore, come char e carbonio nanostrutturato, potenzialmente utilizzabili nei settori siderurgico e chimico in sostituzione del carbone fossile. Una prospettiva che amplia ulteriormente le possibilità di valorizzazione dei materiali di scarto, secondo un modello di economia circolare nel quale ciò che oggi viene considerato un rifiuto può diventare una risorsa per nuovi processi produttivi.

L’investimento complessivo ammissibile è di 3,5 milioni di euro, con un finanziamento riconosciuto di 2,4 milioni. Per ASM Terni il progetto prevede un costo ammissibile di 1,5 milioni di euro e un finanziamento di 855 mila euro. Le attività, avviate nel settembre 2025, proseguiranno fino a dicembre 2027.

Ma il valore di NEWTHOR va oltre la sperimentazione sulla produzione di energia da biomasse. L’impianto, una volta conclusa questa prima fase, potrà infatti rappresentare una piattaforma tecnologica per ulteriori attività di ricerca, aprendo la strada a nuove applicazioni nel settore del recupero dei rifiuti elettronici.

È in questa prospettiva che si inserisce MIDA, una proposta progettuale orientata allo sviluppo dell’Urban Mining, ovvero il recupero di metalli preziosi e materie prime critiche presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nelle schede elettroniche e nei pannelli fotovoltaici. Materiali di grande valore strategico, fondamentali per numerose filiere industriali e per le tecnologie della transizione energetica, il cui recupero rappresenta una delle sfide più importanti dell’economia circolare.

L’obiettivo è esplorare la possibilità di utilizzare le tecnologie sviluppate con NEWTHOR anche per queste nuove applicazioni, contribuendo a ridurre la dispersione di risorse preziose e la dipendenza dall’approvvigionamento di materie prime vergini.

La partecipazione a Ecomondo ha rappresentato dunque non soltanto un’occasione per presentare i contenuti scientifici e tecnologici del progetto, ma anche per condividere una visione più ampia del futuro dei servizi ambientali, nella quale ricerca, innovazione e sostenibilità diventano strumenti concreti di crescita.

Con NEWTHOR, ASM Terni rafforza il proprio impegno nell’innovazione ambientale e conferma la volontà di andare oltre la gestione tradizionale dei rifiuti, contribuendo allo sviluppo di soluzioni capaci di generare valore economico, ambientale e tecnologico. Un percorso che valorizza le competenze aziendali, promuove la collaborazione con il mondo della ricerca e apre nuove opportunità per il territorio ternano, con l’ambizione di renderlo protagonista delle sfide della transizione ecologica.