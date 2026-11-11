Marco Valente, l’arte del gioiello tra tradizione, innovazione e futuro del Made in Italy

Nel mondo dell’alta gioielleria, la bellezza di un oggetto non si esaurisce nella sua forma: racconta una cultura del fare, fatta di competenze, ricerca e attenzione ai particolari. È da questa convinzione che parte la visione di Marco Valente, imprenditore che ha costruito il proprio percorso intrecciando creatività, capacità produttiva e conoscenza dei mercati internazionali. In un settore attraversato da trasformazioni profonde, dalla crescita delle nuove tecnologie ai cambiamenti nelle abitudini d’acquisto, nella nostra intervista, Valente riflette sul ruolo dell’artigianato, sulla necessità di formare professionalità specializzate e sulle opportunità per le aziende indipendenti. Con un obiettivo: dimostrare che innovare non significa rinunciare alla qualità e all’identità che rendono riconoscibile un gioiello italiano.

La sua è una storia imprenditoriale che attraversa tre generazioni.

“Tutto è cominciato con mio padre, nel 1953. Il suo ingresso nel mondo della gioielleria fu casuale: era un calciatore professionista e, dopo aver concluso la carriera nella squadra di Valenza Po, il cui presidente era un gioielliere, ricevette la proposta di portare alcuni gioielli a Milano per venderli. Da lì nacque tutto: iniziò a occuparsi di commercio, poi a realizzare direttamente i gioielli, costruendo progressivamente la sua attività. Io sono entrato in azienda nel 1983, inizialmente per stargli vicino, anche perché era molto più grande di me e cominciava ad avere qualche problema fisico. Fu una scelta dettata dall’affetto, ma anche dal desiderio di costruire un percorso professionale mio. Avevo altre possibilità, ma sentivo il bisogno di realizzare qualcosa che portasse il mio nome. Da allora abbiamo lavorato insieme, sviluppando le nostre collezioni e aprendoci ai mercati internazionali. Oggi siamo arrivati alla terza generazione, con mio figlio in azienda. A lui cerco di trasmettergli la mia esperienza soprattutto attraverso l’esempio: provo a essere uno specchio attraverso quello che faccio ogni giorno”.

Nel suo percorso ha ricoperto diversi ruoli, dal design alla direzione creativa, fino alla gemmologia. Quali esperienze hanno contribuito maggiormente a formare il suo modo di intendere il lavoro?

“Direi principalmente due. La prima è la componente creativa, che rappresenta uno stimolo continuo. La creatività ti spinge a esplorare orizzonti diversi, a superare i confini e a cercare sempre nuove possibilità di miglioramento. La seconda riguarda la gestione delle persone: la capacità di costruire una squadra, condividere un progetto e alimentare l’entusiasmo di chi lavora insieme a te. Il mio obiettivo è sempre stato quello di realizzare un progetto attorno alle persone. Sono due componenti fondamentali della mia attività, perché le idee da sole non bastano: occorrono le persone giuste per trasformarle in qualcosa di concreto”.

Il Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità e creatività. Nel settore dell’alta gioielleria quali sono gli elementi che rendono unica la produzione italiana?

“Innanzitutto la componente stilistica: lo stile italiano ha caratteristiche riconoscibili e un approccio estetico diverso da quello arabo, asiatico o americano. Ma ciò che rende davvero unico un gioiello italiano è soprattutto la manifattura. La differenza si ritrova nella qualità della lavorazione, nella precisione e nella cura dei dettagli. Un artigiano esperto può riconoscere, persino al tatto, un gioiello realizzato in Italia. È una questione di competenza e di esperienza: nella capacità di assemblare gli elementi, creare collegamenti e meccanismi che si muovono con leggerezza e fluidità. È proprio questa particolare qualità della lavorazione artigianale a rendere speciale la produzione italiana”.

Quanto sono apprezzati i nostri gioielli all’estero? È proprio questa attenzione alla lavorazione a fare la differenza?

“La qualità della lavorazione è molto apprezzata. Faccio spesso un paragone con la cucina: quando in Italia siamo abituati a mangiare bene, andando in altri Paesi ci accorgiamo delle differenze rispetto alla nostra tradizione gastronomica. Con la gioielleria succede qualcosa di simile. Il pubblico italiano possiede una cultura del gioiello molto radicata e, spesso, è in grado di riconoscere quando si trova davanti a un prodotto che non presenta le stesse caratteristiche qualitative della manifattura italiana”.

Negli ultimi anni il mercato è cambiato profondamente. Quanto è difficile conciliare i tempi della produzione artigianale con le esigenze di un settore sempre più competitivo?

“Prima del Covid, nel mercato della gioielleria, il prezzo rappresentava un elemento determinante. Dopo la pandemia si è verificato un cambiamento importante, favorito anche dall’enorme accelerazione dell’informazione e della comunicazione. Oggi la parola chiave è qualità. Il consumatore vuole sapere di più, desidera conoscere l’origine del prodotto, chi lo realizza, dove viene costruito e attraverso quali processi. In passato il gioiello era maggiormente legato all’immagine di chi lo indossava, alle testimonial e a un mondo glamour. Adesso c’è una ricerca più approfondita, quasi una volontà di entrare dentro il prodotto e comprenderne ogni aspetto. Si è sviluppato un interesse per tutto ciò che sta dietro un gioiello, non soltanto per la sua immagine”.

È anche in questa direzione che si inserisce il nuovo progetto di manifattura di MV Luxury Group? Quali obiettivi si è posto con questo investimento?

“Abbiamo voluto realizzare un atelier aperto al pubblico, un ambiente accogliente e innovativo, pensato per essere interattivo e permettere alle persone di comprendere meglio il nostro lavoro. Non volevamo creare una fabbrica tradizionale, legata esclusivamente agli strumenti e ai macchinari della produzione. La nostra manifattura vuole essere anche un racconto: quello delle mani esperte che lavorano, dei processi tecnologici, delle tecniche di costruzione e di tutto ciò che avviene prima che un gioiello arrivi al cliente. Vogliamo aprire le porte del nostro mestiere e rendere visibile un lavoro che normalmente rimane nascosto. Con questo investimento vogliamo anche valorizzare il distretto orafo milanese. Milano ha una tradizione molto antica nella gioielleria e credo abbia il dovere di tornare a essere un punto di riferimento per la manifattura orafa”.

C’è anche il progetto di una Academy dedicata ai giovani. Quanto è importante per lei questa iniziativa?

“Per me la continuità è fondamentale. Oggi in azienda giovani apprendisti lavorano accanto a maestri orafi esperti: si sta creando uno scambio molto bello, perché i ragazzi imparano dai più anziani e questi ultimi ritrovano entusiasmo nel trasmettere il proprio sapere. Il prossimo anno avvieremo anche un’Academy dedicata ai giovani incastonatori. Credo sia importante investire sulle nuove generazioni e accompagnarle nella crescita: il futuro deve poter imparare dal passato, ma anche trovare il modo di evolversi e scoprire nuove soluzioni”.

Anche la gioielleria, come la moda, è soggetta a un’evoluzione del gusto. Come stanno cambiando le preferenze dei consumatori e quali nuove possibilità si aprono per chi progetta un gioiello?

“L’aumento significativo del prezzo dell’oro rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per ripensare il modo di progettare e realizzare i gioielli. Dobbiamo puntare su creatività, innovazione e tecnologia, sperimentando anche materiali alternativi come titanio, bronzo e acciaio, sempre con gusto e una precisa visione stilistica. Anche le preferenze cambiano con l’evoluzione della società: oggi siamo probabilmente più orientati verso l’essere che verso l’apparire. Esistono comunque differenze tra i mercati: in Europa prevale spesso un gusto più minimale, mentre negli Stati Uniti e nel mondo arabo si cercano ancora gioielli importanti, con volumi e luminosità. In generale, credo che lo stile sia sempre più legato alla cura del dettaglio e alla qualità”.

In un mondo in cui i grandi marchi sono concentrati in gruppi internazionali, c’è ancora spazio per crescere anche per le aziende indipendenti e i brand che non appartengono a queste realtà?

“Credo che ogni realtà debba conoscere il proprio spazio e avere piena consapevolezza della propria identità. I grandi marchi seguono un modello basato su una distribuzione globale, prodotti iconici e caratteristiche riconoscibili in tutto il mondo. I marchi di nicchia, invece, possono concentrarsi maggiormente sulla ricerca, sull’artigianato, sulla creatività e sulle proprie peculiarità. Sono due percorsi differenti, entrambi legittimi. La cosa importante è che ciascuno sappia chi è e quale direzione vuole seguire. Per le realtà più piccole è fondamentale avere una visione strategica e non cercare di imitare i grandi gruppi, tentando di competere sullo stesso terreno. È molto più importante diventare eccellenti nel proprio mercato di riferimento. Noi lavoriamo principalmente in Europa e in Medio Oriente, perché vogliamo mantenere un rapporto di prossimità con i nostri mercati. Ci interessa dialogare con un pubblico che condivide i nostri codici culturali e comprende il valore del nostro lavoro. Investiamo molto anche nella formazione e nella comunicazione, per spiegare ciò che facciamo. È una grande soddisfazione vedere clienti che scoprono i nostri gioielli e rimangono sorpresi dalla qualità della lavorazione”.

Quanto è stato importante l’avvento del web per la vostra produzione? Prima chi voleva acquistare un gioiello si recava fisicamente in negozio, mentre oggi Internet ha aperto nuove possibilità.

“È stato fondamentale, ha cambiato la vita e ha rappresentato una vera rivoluzione. Ma, più ancora della possibilità di acquistare online, considero importante l’accelerazione dell’informazione. Oggi le persone possono conoscere meglio i prodotti, confrontarsi, approfondire e diventare consumatori più consapevoli. Naturalmente ci sono diverse sensibilità: qualcuno non comprerebbe mai un gioiello senza averlo prima toccato, averne osservato le pietre e averne valutato la lavorazione. Altri, soprattutto tra le nuove generazioni, hanno un rapporto più immediato con gli acquisti online e si affidano maggiormente alla fiducia. Entrambe le possibilità rappresentano un’opportunità. Ma il vero cambiamento è che oggi il consumatore ha molti più strumenti per informarsi e scegliere”.

In un momento in cui molte aziende delocalizzano per ridurre i costi, voi avete scelto di investire in Italia e nelle competenze dei suoi lavoratori. Una scelta che esprime fiducia nel futuro dell’artigianato italiano.

“È una domanda importante e vorrei rispondere in maniera molto razionale. Immaginiamo una scala di difficoltà produttiva da uno a dieci. Fino al livello cinque, molti mercati sono in grado di realizzare un prodotto: si può produrre in Asia, in India, in Thailandia e in tanti altri Paesi. Quando però si supera quella soglia e si entra in una fascia di difficoltà più elevata, entrano in gioco altri fattori: la tecnologia, l’assemblaggio, le competenze e la capacità di risolvere problemi complessi. In questo ambito, l’ingegno italiano ha ancora un ruolo di primo piano. Il nostro progetto è proprio quello di realizzare atelier capaci di affrontare lavorazioni di livello superiore, con un’incidenza molto elevata di competenza tecnica, qualitativa e ingegneristica. Sono lavorazioni che altrove potrebbero anche essere replicate, ma difficilmente con gli stessi risultati”.

La tecnologia sta cambiando anche il modo di concepire la produzione. Quale sarà il rapporto tra il lavoro artigianale e l’automazione nei prossimi anni?

“I clienti sono diventati più esigenti e questo ci spinge a migliorare continuamente la qualità, anche grazie a macchinari sempre più sofisticati. Credo che in futuro avremo sempre più bisogno di ingegneri e competenze specialistiche per gestire la robotica e le nuove tecnologie. La creatività, però, resterà centrale: l’automazione potrà rendere la produzione più precisa e perfezionare l’assemblaggio, senza penalizzare l’idea e il progetto che sono alla base di ogni gioiello. Per affrontare questi cambiamenti bisogna saper guardare oltre il presente, cogliere i segnali e immaginare ciò che verrà”.

Quale sfida si è posto per il futuro?

“Mi piacerebbe lasciare dei codici, un metodo che possa essere compreso, interpretato e utilizzato anche in futuro. Vorrei che un domani qualcuno potesse riconoscere un metodo Marco Valente: un modo di fare ricerca, di costruire un gruppo, di individuare le opportunità e di affrontare il lavoro con un atteggiamento di never give up. È questo che sto cercando di costruire: un metodo che possa essere replicato nel tempo, indipendentemente dalle singole persone, ma sempre a disposizione delle persone”.