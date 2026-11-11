Massimiliano Burelli: “Siamo leader nell’acciaio ma il vero nodo è l’energia”

Il 15 dicembre Cogne Acciai Speciali compie 110 anni. Scorporata dall’Iri nel 1993 e sviluppata dalla famiglia Marzorati, dal dicembre 2022 è controllata dai taiwanesi di Walsin Lihwa. Oggi conta 13 stabilimenti, 12 filiali commerciali e 3.000 dipendenti, 1.200 dei quali ad Aosta. Ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato Massimiliano Burelli.

Come è cambiata Cogne con l’ingresso nel gruppo Walsin Lihwa?

«La famiglia Marzorati l’aveva già resa un player importante, con stabilimenti ad Aosta, in Messico, in Cina e in Svizzera. Il passaggio nel gruppo ha dato nuove possibilità: abbiamo fatto quattro acquisizioni per crescere a livello di footprint produttivo, di geografia e di tipologia di clienti serviti, passando da 4 a 13 stabilimenti. Oggi negli inossidabili lunghi non commodity, cioè barre, vergella e billette di nicchia, siamo i più grossi al mondo, con il secondo abbastanza lontano».

Qual è la strategia alla base di questa crescita?

«Arricchire il mix con prodotti ad alto valore aggiunto per aerospaziale, difesa, medicale, nucleare, oil and gas: prodotti altamente ingegnerizzati, con applicazioni molto severe. Diamo a Rolls-Royce quasi il 70% degli alberi portaturbina dei motori aeronautici: su un aereo, la probabilità che ci sia materiale del gruppo Cogne è altissima».

Quali sinergie state sviluppando?

«Abbiamo comprato una società inglese attiva in aerospaziale, difesa e nucleare e Dmv, che fa tubi senza saldatura. Aosta, il sito più grosso, è diventato fornitore di semiprodotti per le aziende acquisite».

Quali sono i mercati con il maggiore potenziale?

«Sono quelli che soffrono di meno, con una marginalità importante ma un tonnellaggio molto limitato. Con i dazi americani e con misure di salvaguardia europee molto meno efficaci di quanto ci si aspettasse, i prodotti non di nicchia sono in estrema sofferenza. Il costo dell’energia ci sta mettendo in croce e la concorrenza indiana è difficilmente contrastabile».

Che cosa servirebbe per tutelare la siderurgia?

«Pensare all’Italia senza produzione di acciaio sarebbe una follia totale. Il governo ha attivato l’Energy release, che impegna gli energivori a installare capacità rinnovabile e dà subito un costo dell’energia minore. Ha aiutato fortemente, ma si applica a un terzo dei consumi: aumentare questa percentuale aiuterebbe. La Francia, che ha il nucleare, ha costi più bassi dei nostri; la Spagna, che ha tanti rigassificatori, ha un costo del gas più basso. Il nostro mercato è globale, ma la maggior parte è europeo. Poi servono costi più bassi ma soprattutto allineati a livello europeo, con le stesse regole del gioco per tutti. La bolletta elettrica di Aosta costa come lo stipendio di 1.200 persone».

Eppure continuate a investire.

«Ad Aosta una trentina di milioni nel 2024, 50 nel 2025 e 25 quest’anno. Ora sto discutendo con gli azionisti di diverse decine di milioni per abbassare il costo di trasformazione. Non si sono tirati indietro e negli ultimi anni hanno fatto diverse centinaia di milioni di aumenti di capitale».

E sul fronte ambientale?

«Tutti i nostri stabilimenti usano il forno elettrico alimentato a rottame: le emissioni di CO2 sono un quinto rispetto a un altoforno. Aosta è a 200 metri dal centro, e con sistemi di abbattimento fumi e insonorizzazione siamo considerati un vicino affidabile. Gli stabilimenti europei sono alimentati al 100% da energia verde».

Quanto conta il capitale umano?

«Entrano intelligenza artificiale, automazione e robotizzazione, ma la persona rimarrà sempre al centro. Abbiamo un welfare molto generoso, formazione continua e stiamo istituendo un comitato con la generazione Z per capire come attrarre i ragazzi. Un’azienda che lavora a turni, di notte e nel weekend, deve trovare le leve giuste, perché senza giovani non c’è futuro».

Possiamo aspettarci nuove acquisizioni?

«L’agenda M&A è sempre aperta, ma con gli azionisti abbiamo deciso di fermarci per portare a casa le sinergie. Oggi vogliamo fare il compito a casa e ridurre il costo di trasformazione ad Aosta, per essere competitivi a prescindere dai fattori esogeni. Non può sempre piovere: prima o poi arriverà il sole».