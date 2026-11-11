Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 13:11
In evidenzaAggiornato alle ore 13:11
Aziende

Massimiliano Burelli: “Siamo leader nell’acciaio ma il vero nodo è l’energia”

L’ad di Cogne Acciai Speciali: “Nella sede di Aosta abbiamo investito oltre 100 milioni negli ultimi tre anni”

Ranieri D'Ascanio
Anche l'acciaio è green. Così AST ricicla scorie per ricostruire il pianeta
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Il 15 dicembre Cogne Acciai Speciali compie 110 anni. Scorporata dall’Iri nel 1993 e sviluppata dalla famiglia Marzorati, dal dicembre 2022 è controllata dai taiwanesi di Walsin Lihwa. Oggi conta 13 stabilimenti, 12 filiali commerciali e 3.000 dipendenti, 1.200 dei quali ad Aosta. Ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato Massimiliano Burelli.

Come è cambiata Cogne con l’ingresso nel gruppo Walsin Lihwa?

«La famiglia Marzorati l’aveva già resa un player importante, con stabilimenti ad Aosta, in Messico, in Cina e in Svizzera. Il passaggio nel gruppo ha dato nuove possibilità: abbiamo fatto quattro acquisizioni per crescere a livello di footprint produttivo, di geografia e di tipologia di clienti serviti, passando da 4 a 13 stabilimenti. Oggi negli inossidabili lunghi non commodity, cioè barre, vergella e billette di nicchia, siamo i più grossi al mondo, con il secondo abbastanza lontano».

Qual è la strategia alla base di questa crescita?

«Arricchire il mix con prodotti ad alto valore aggiunto per aerospaziale, difesa, medicale, nucleare, oil and gas: prodotti altamente ingegnerizzati, con applicazioni molto severe. Diamo a Rolls-Royce quasi il 70% degli alberi portaturbina dei motori aeronautici: su un aereo, la probabilità che ci sia materiale del gruppo Cogne è altissima».

Quali sinergie state sviluppando?

«Abbiamo comprato una società inglese attiva in aerospaziale, difesa e nucleare e Dmv, che fa tubi senza saldatura. Aosta, il sito più grosso, è diventato fornitore di semiprodotti per le aziende acquisite».

Quali sono i mercati con il maggiore potenziale?

«Sono quelli che soffrono di meno, con una marginalità importante ma un tonnellaggio molto limitato. Con i dazi americani e con misure di salvaguardia europee molto meno efficaci di quanto ci si aspettasse, i prodotti non di nicchia sono in estrema sofferenza. Il costo dell’energia ci sta mettendo in croce e la concorrenza indiana è difficilmente contrastabile».

Che cosa servirebbe per tutelare la siderurgia?

«Pensare all’Italia senza produzione di acciaio sarebbe una follia totale. Il governo ha attivato l’Energy release, che impegna gli energivori a installare capacità rinnovabile e dà subito un costo dell’energia minore. Ha aiutato fortemente, ma si applica a un terzo dei consumi: aumentare questa percentuale aiuterebbe. La Francia, che ha il nucleare, ha costi più bassi dei nostri; la Spagna, che ha tanti rigassificatori, ha un costo del gas più basso. Il nostro mercato è globale, ma la maggior parte è europeo. Poi servono costi più bassi ma soprattutto allineati a livello europeo, con le stesse regole del gioco per tutti. La bolletta elettrica di Aosta costa come lo stipendio di 1.200 persone».

Eppure continuate a investire.

«Ad Aosta una trentina di milioni nel 2024, 50 nel 2025 e 25 quest’anno. Ora sto discutendo con gli azionisti di diverse decine di milioni per abbassare il costo di trasformazione. Non si sono tirati indietro e negli ultimi anni hanno fatto diverse centinaia di milioni di aumenti di capitale».

E sul fronte ambientale?

«Tutti i nostri stabilimenti usano il forno elettrico alimentato a rottame: le emissioni di CO2 sono un quinto rispetto a un altoforno. Aosta è a 200 metri dal centro, e con sistemi di abbattimento fumi e insonorizzazione siamo considerati un vicino affidabile. Gli stabilimenti europei sono alimentati al 100% da energia verde».

Quanto conta il capitale umano?

«Entrano intelligenza artificiale, automazione e robotizzazione, ma la persona rimarrà sempre al centro. Abbiamo un welfare molto generoso, formazione continua e stiamo istituendo un comitato con la generazione Z per capire come attrarre i ragazzi. Un’azienda che lavora a turni, di notte e nel weekend, deve trovare le leve giuste, perché senza giovani non c’è futuro».

Possiamo aspettarci nuove acquisizioni?

«L’agenda M&A è sempre aperta, ma con gli azionisti abbiamo deciso di fermarci per portare a casa le sinergie. Oggi vogliamo fare il compito a casa e ridurre il costo di trasformazione ad Aosta, per essere competitivi a prescindere dai fattori esogeni. Non può sempre piovere: prima o poi arriverà il sole».

AcciaioEnergia
Commenti