Mfe, tengono conti e pubblicità. Berlusconi: “Non farò politica”

Sornione, sempre più a suo agio davanti ai media, nella sede Mediaset di Cologno Pier Silvio Berlusconi risponde a ogni domanda per un’oretta. È l’11 novembre e la curiosità è alta non solo per come chiuderà il 2026 di Mfe, la holding che controlla anche Telecinco in Spagna e Prosieben in Germania, ma anche per quello che Pier Silvio ha in serbo per il futuro. E come sempre la politica tiene banco: «Né io, né Marina intendiamo scendere in politica», dice il presidente e Ceo di Mfe. «Condividiamo l’interesse a mantenere vivo ciò che mio padre ha creato e crediamo nei valori che ha sempre predicato. Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in Forza Italia, ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l’interesse di Forza Italia, uno dei più grandi lasciti di mio padre che può ancora avere un futuro. Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta». Anche perché in Mfe c’è da lavorare sodo, dice Berlusconi. Ai conti del terzo trimestre manca una settimana, ma le difficoltà di un 2026 segnato dalla crisi del Golfo e dalla concorrenza spietata delle piattaforme streaming si vedono sulla raccolta pubblicitaria: «In Italia le stime a 9 mesi, molto simili a quelle a 12, sono -2/-2,5% nel mercato tv». In Spagna e Germania è ancora peggio. «È veramente tosta, sapevamo sarebbe stato complicato passare da azienda nazionale a multinazionale» dice Pier Silvio. E «ciò che rende tutto più tosto è che ci troviamo in un mercato abbastanza assurdo per le quote di torta pubblicitaria che prende il digital». Una situazione riflessa nelle quotazioni depresse del titolo Mfe in Borsa. «Mal comune mezzo gaudio dice : è il riflesso del momento, guardate a Netflix. La Borsa vive di prospettive: il mercato della pubblicità è a dir poco stagnante e l’editoria classica è messa in discussione dai giganti del web». Ciò nonostante, Berlusconi anticipa che nei primi nove mesi Mfe ha raggiunto un risultato operativo adjusted di 110 milioni rispetto ai -23 proforma del 2025. Mentre il solo settore entertainment arriverà a 300 milioni di minori costi a fine anno, sette volte più delle stime.

In altri termini, Mfe paga la ciclicità del suo core business, ma cresce in marginalità e si prepara per l’inversione di tendenza. Magari ampliando ancora il suo perimetro. «La Francia sarebbe il tassello che manca», conclude Berlusconi pensando a Tf1 e M6: «Ci sono due grandi reti e il consolidamento per i broadcaster europei generalisti è la cosa migliore. Se fosse, noi potremmo essere interessati».