Inaugurazione domani alle 10 alla Nuova Fiera del Levante di Bari, MIBA Levante, il nuovo appuntamento dedicato alla filiera delle costruzioni, dell’impiantistica e dell’innovazione tecnologica, organizzato da Pentastudio e Fiera Milano. Evento che nasce dall’esperienza di MIBA - Milan International Building Alliance, la biennale internazionale che si tiene in Fiera Milano. Presenti all’edizione del debutto 210 espositori con 54 tra workshop, convegni e appuntamenti formativi, con imprese, professionisti, istituzioni ed esperti a confronto sui principali temi che stanno ridisegnando il futuro degli edifici e delle infrastrutture dal punto di vista del progetto, della qualità, dell’innovazione e della sostenibilità.

Il taglio del nastro è affidato alla madrina Porzia Pietrantonio, presidente dell’Ordine degli Architetti di Bari, che inaugurerà ufficialmente MIBA Levante insieme ai rappresentanti degli organizzatori, Luca Baldin direttore di Smart Building Levante e Paola Sarco Head of Building and Industry Exhibitions di Fiera Milano e amministratore delegato di Made Eventi. Con loro Gaetano Frulli presidente della Nuova Fiera del Levante, Nicola Grasso assessore all’Edilizia residenziale pubblica e all’emergenza abitativa del Comune di Bari ed Elisabetta Vaccarella vicepresidente del Consiglio Regionale.

Alle 10,30 nel Centro Congressi il convegno inaugurale “Twin transition e Piano Casa: scenari di sviluppo per la riqualificazione del patrimonio edilizio in una logica di partenariato pubblico-privato” mette al centro del confronto il Piano Casa come possibile leva per accelerare la riqualificazione del patrimonio edilizio, integrando prestazioni energetiche, infrastrutture digitali e nuovi servizi ai cittadini, favorendo la collaborazione tra istituzioni, imprese, finanza e filiera tecnologica.

In Piazza Mediterraneo, alle 10, Securindex promuove l’incontro “APR 2026: dalla security alla resilienza. I nuovi scenari della sicurezza delle infrastrutture critiche della Puglia”, dedicato alle nuove esigenze di protezione e all’efficienza operativa delle infrastrutture strategiche del territorio. L’appuntamento prevede una relazione introduttiva del generale di Corpo d’armata Leonardo Di Marco e la tavola rotonda “Sicurezza ed efficienza operativa delle infrastrutture critiche del trasporto in Puglia” sulle nuove sfide che interessano la sicurezza delle infrastrutture di trasporto e la loro capacità di risposta in scenari sempre più complessi. Al dibattito partecipano, tra gli altri, il colonnello comandante del Centro Operativo Meridionale della NATO Francesco Romano, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e Pierluigi Di Palma dell’Osservatorio “Antonio Catricalà” che presenterà dati sulla Puglia divenuta sistema infrastrutturale complesso.

MIBA Levante porta per la prima volta a Bari la formula nata dall’esperienza di MIBA - Milan International Building Alliance, integrando in un unico progetto SMART BUILDING LEVANTE, giunta alla quinta edizione barese, MADE Expo, FEL - Festival dell’Edilizia Leggera e Sicurezza, un’offerta che mette in relazione edilizia, progettazione, impiantistica, building automation e tecnologie per la sicurezza, con l’obiettivo di leggere l’edificio e le infrastrutture nella loro interezza e affrontare in modo integrato le trasformazioni energetiche, digitali e tecnologiche in corso.

La manifestazione è aperta il 18 e 19 novembre dalle 9 alle 18, con accesso dall’Ingresso Agricoltura, in viale Vittorio Emanuele Orlando. Per velocizzare l’ingresso ed evitare attese è consigliata la registrazione online attraverso il sito www.smartbuildinglevante.it; è comunque possibile accreditarsi direttamente in Fiera.