Nespolo alla guida di FiberCop. “Gruppo strategico per il Paese”

«Sono onorato di entrare a far parte di FiberCop, l’infrastruttura digitale strategica dell’Italia». Sono le prime parole di Marco Nespolo dopo la nomina ad amministratore delegato dell’azienda. Nei giorni scorsi ha incontrato il management e avviato un confronto sulle attività e le priorità del gruppo. La nomina era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 24 settembre scorso, insieme alla conferma di Massimo Sarmi alla Presidenza. Al centro del mandato, il rafforzamento di un’infrastruttura essenziale per l’economia italiana. Qualità del servizio, affidabilità e resilienza della rete sono le priorità indicate dal nuovo ad, che lega la crescita dell’azienda alla capacità di sviluppare collaborazioni con operatori, istituzioni, imprese e territori. «FiberCop è al centro di un ecosistema ampio e articolato che unisce operatori, istituzioni, imprese e territori - ha spiegato Nespolo - La qualità e la resilienza della rete sono elementi fondamentali per sostenere il progresso economico, industriale e sociale del Paese, mentre la capacità di generare valore dipende dalla qualità delle collaborazioni che sapremo sviluppare e rafforzare insieme». Manager con oltre vent’anni di esperienza in gruppi internazionali, Nespolo arriva da Fedrigoni, dove per quasi otto anni ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo. In precedenza è stato AD del Gruppo Cerved e ha svolto incarichi di vertice in Bain Capital e Bain & Company. «FiberCop in appena due anni dalla sua nascita come operatore indipendente, ha raggiunto risultati di grande rilievo, affermandosi come un abilitatore chiave dello sviluppo digitale. Il mio impegno principale sarà quello di consolidare e rafforzare le performance di una rete resiliente e affidabile, che rappresenta un’infrastruttura essenziale per l’economia italiana», ha sottolineato il nuovo Ad. «L’azienda può contribuire in modo unico ad abilitare l’innovazione, attrarre investimenti e creare opportunità per imprese e comunità su tutto il territorio nazionale. Sono entusiasta di lavorare insieme a tutte le persone di FiberCop e al suo ecosistema per perseguire questo fondamentale obiettivo», ha concluso.