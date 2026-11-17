Riassetto in salsa francese nel mondo dei mall. Le cooperative italiane (Coop Alleanza 3.0 e Unicoop Etruria) entrano con Igd nell’azionariato del colosso immobiliare francese Carmila, della galassia Carrefour, dando vita a un nuovo polo europeo dei centri commerciali con un patrimonio di circa 9 miliardi. A poco meno di un anno dalla vendita della rete italiana di supermercati a NewPrinces (di Angelo Mastrolia), il gruppo francese torna quindi a rafforzarsi in Italia, questa volta attraverso il settore immobiliare. Carmila, società quotata a Parigi di cui Carrefour è il principale azionista (30%), ha annunciato un accordo per integrare Igd, Immobiliare Grande Distribuzione, società quotata a Milano e controllata dalle cooperative italiane.

L’operazione ridisegna gli equilibri proprietari del settore. Coop Alleanza 3.0, oggi primo azionista di Igd con il 40,9%, conferirà l’intera partecipazione a Carmila in cambio di azioni di nuova emissione, diventando azionista con il 9% dopo il conferimento (7,7% con Ops completata al 100%). Anche Unicoop Etruria, secondo socio di Igd con il 10%, ha annunciato l’intenzione di aderire all’offerta: la partecipazione nella nuova realtà non è stata quantificata ufficialmente, ma sarà al 2% (1,9 con Ops al 100%). La quota totale delle Coop sfiorerà quindi il 10%.

Nel nuovo gruppo immobiliare europeo Carrefour conserverà il ruolo di principale azionista, affiancato dalle coop e dai grandi investitori finanziari francesi: tra i soci storici di Carmila figurano Prédica, compagnia assicurativa di Crédit Agricole, Cardif Assurance Vie di Bnp Paribas, e Sogecap, di SocGen. L’intesa prevede un rapporto di concambio di 0,31 nuove azioni Carmila per ogni azione Igd (con un premio del 22%). Dopo aver acquisito il 40,9% della società italiana, Carmila lancerà un’offerta pubblica di scambio obbligatoria sul restante capitale, con l’obiettivo di arrivare al controllo integrale e al delisting di Igd da Piazza Affari: il titolo di Igd ieri è scattato del 6,1% a 4,51 euro, Carmila valuta la società italiana 520 milioni.

La fusione rappresenta un salto dimensionale per Carmila, che attualmente dispone di un portafoglio immobiliare valutato 6,8 miliardi tra Francia, Spagna e Italia. Igd porterà in dote immobili per circa 1,9 miliardi, con 25 centri commerciali. Di questi, 17 rappresentano circa il 90% del portafoglio italiano. L’Italia diventerà il secondo mercato del gruppo, dopo la Francia e prima della Spagna. I ricavi netti da locazione arriveranno a circa 530 milioni annui, generati per il 55% in Francia, il 26% in Italia e il restante 19% in Spagna.

La capitalizzazione di Borsa aggregata viene stimata in circa 2,6 miliardi, con un flottante superiore al 45%. Per Carmila l’aggregazione dovrebbe produrre sinergie per circa 15 milioni di euro all’anno. Il gruppo stima un incremento dell’utile ricorrente per azione dell’1,5% e del patrimonio netto tangibile per azione del 2%, nell’ipotesi di completamento dell’integrazione. Il conferimento è atteso nel primo trimestre del 2027, mentre l’offerta dovrebbe essere lanciata nel secondo trimestre, dopo il via libera della Consob. L’esito finale sarà la revoca dalla quotazione di Igd.