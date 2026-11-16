Pattinaggio di figura alla Fiera Ice Arena, Bozzetti: “Legacy olimpica già operativa”

Il grande pattinaggio di figura torna fra sport e spettacolo a Milano dopo il successo dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: i Campionati italiani si disputeranno infatti da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre alla Fiera Ice Arena di Fiera Milano Rho portando tutti i big del movimento azzurro.

Campionati che per la prima volta si disputeranno nel nuovo impianto dedicato agli sport del ghiaccio inaugurato lo scorso 1° ottobre all’interno del quartiere fieristico in una struttura moderna e polifunzionale, realizzata grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano e alla collaborazione tra la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Fondazione Fiera , Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Rho.

“Ospitare per la prima volta i Campionati italiani di pattinaggio di figura è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la bontà della scelta compiuta da Fondazione Fiera Milano. Con la Fiera Ice Arena abbiamo voluto che l’eredità dei Giochi di Milano Cortina non restasse un ricordo, ma diventasse una legacy olimpica concreta e già operativa, capace di attrarre grandi eventi e offrire al movimento del ghiaccio un luogo dove crescere. È un investimento in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che oggi dimostra tutto il suo valore - commenta Giovanni Bozzetti - presidente di Fondazione Fiera Milano -. La Fiera non è più soltanto il luogo delle grandi manifestazioni espositive: è sempre di più un luogo di incontro, vivo e aperto, parte integrante della vita della città e del territorio. Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una stagione di successo e di grande partecipazione: questi tricolori saranno una festa di sport che ci accompagnerà verso il Natale e un’occasione per portare a Rho tante famiglie, appassionati e giovani atleti”.