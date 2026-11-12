Per le bollette delle imprese possibili risparmi fino al 30%

Il calore assorbe oltre il 60% dei consumi energetici dell’industria italiana e per il 90% viene prodotto utilizzando combustibili fossili, soprattutto gas naturale. Il suo peso supera l’80% dei consumi energetici nella produzione di cemento, ceramica e vetro, mentre oscilla tra il 55% e il 70% nei settori alimentare, chimico, metallurgico e cartario.

Per molte imprese, dunque, il costo dell’energia dipende dall’andamento del prezzo del gas, che negli ultimi anni ha registrato forti oscillazioni. Uno studio realizzato da Edison Next e Boston Consulting Group (BCG) ha individuato tre tecnologie su cui puntare per ridurre la dipendenza: biomasse, geotermia e cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica. Le prime due possono ridurre il ricorso al gas naturale per la produzione di calore, mentre la terza permette di contenere le emissioni e i relativi costi. In scenari caratterizzati da prezzi elevati del gas e della CO2, queste soluzioni potrebbero consentire risparmi fino al 30% sul costo finale del calore.

La buona notizia è che l’Italia dispone già di risorse e infrastrutture che potrebbero favorire l’impiego di queste tecnologie. Sul fronte delle biomasse, oggi viene prelevato circa il 20% della crescita annuale dei boschi italiani, contro il 70% della media europea. Un dato che evidenzia i margini per valorizzare il materiale ricavato dalla manutenzione forestale, senza ricorrere al disboscamento. Per sfruttare questa risorsa occorrerebbe però organizzare sistemi efficienti di raccolta e trasporto fino agli impianti. Per quanto riguarda la geotermia, il nostro Paese concentra circa il 90% della potenza geotermoelettrica installata nell’Unione europea, prevalentemente in Toscana. Le nuove tecnologie potrebbero favorire l’impiego del calore sotterraneo nei processi industriali anche in altre aree, tra cui Emilia-Romagna e Lazio. Sul fronte della cattura della CO2, un’infrastruttura di riferimento è il polo di Ravenna, dove è in corso un progetto per immagazzinare l’anidride carbonica in giacimenti di gas esauriti sotto il fondale marino. La struttura potrebbe ricevere anche le emissioni catturate dagli impianti industriali del Nord Italia, attraverso apposite infrastrutture di trasporto.

Alcuni importanti stabilimenti industriali mostrano già i risultati concreti degli investimenti, sia sul piano ambientale sia su quello economico. Un esempio è lo stabilimento Michelin di Cuneo, nel quale Edison Next ha investito circa 60 milioni di euro per sviluppare un sistema energetico che comprende un impianto di trigenerazione, capace di produrre elettricità, calore e acqua refrigerata, pannelli fotovoltaici e una caldaia alimentata a biomassa legnosa. Secondo i dati illustrati dall’azienda, il progetto ha consentito di ridurre di quasi il 50% le emissioni di anidride carbonica e del 30% il peso della spesa energetica sui costi di produzione degli pneumatici.

La disponibilità di risorse naturali e la presenza di un tessuto industriale specializzato potrebbero inoltre favorire la crescita di una filiera tecnologica nazionale. La realizzazione di questi progetti richiede la collaborazione tra imprese, operatori energetici, investitori e centri di ricerca, oltre a un quadro normativo che favorisca gli investimenti. L’obiettivo è sviluppare in Italia soluzioni che possano essere replicate in altri territori e trovare spazio anche sui mercati esteri.