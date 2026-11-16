Pirelli Supplier Day 2026, premiati i sette migliori fornitori tra 13mila partner nel mondo

Il futuro dell’automobile si costruisce anche attraverso la collaborazione tra grandi gruppi industriali e fornitori specializzati. È questo il messaggio emerso dal Pirelli Supplier Day 2026, l’appuntamento annuale dedicato ai partner globali del gruppo. Nella sede milanese della Bicocca, Pirelli ha premiato sette aziende che si sono distinte per innovazione, qualità e sostenibilità, confermando il ruolo strategico della filiera nello sviluppo dei pneumatici di nuova generazione.

Pirelli premia sette fornitori tra 13mila partner globali

All’evento hanno partecipato 90 fornitori strategici provenienti da 22 Paesi, selezionati all’interno di una rete internazionale di circa 13mila aziende. Un incontro dedicato alle nuove sfide dell’industria automotive e alla valorizzazione delle competenze che sostengono la competitività del gruppo. Alla giornata erano presenti il presidente esecutivo Marco Tronchetti Provera, il CEO Andrea Casaluci e l’Head of Value Chain Luca Galantina. Tra gli ospiti anche Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, intervenuto sul valore dell’innovazione e del lavoro di squadra nelle competizioni di alto livello. “Innovazione ed eccellenza sono il risultato di un lavoro che coinvolge l’intera catena del valore. Per questo i nostri fornitori sono partner importanti, con i quali condividiamo obiettivi e costruiamo competenze e soluzioni capaci di accompagnare la trasformazione tecnologica di Pirelli”, ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, sottolineando il ruolo centrale della collaborazione industriale. Il presidente esecutivo ha poi aggiunto: “In un mercato che evolve rapidamente, poter contare su una filiera solida, innovativa e orientata alla qualità è un elemento fondamentale per continuare a crescere e rafforzare la nostra competitività”. Parole che evidenziano quanto qualità e innovazione siano decisive per la strategia industriale di Pirelli.

Intelligenza artificiale e digitalizzazione cambiano lo sviluppo dei pneumatici

La trasformazione tecnologica di Pirelli passa sempre più attraverso intelligenza artificiale e strumenti digitali. L’utilizzo di digital twin e simulatori permette di trasferire nel mondo virtuale una parte crescente delle attività di progettazione, rendendo più efficienti le fasi di sviluppo e sperimentazione. Tra le soluzioni più avanzate figura il Virtual Compounder, una tecnologia che combina Generative AI e Physics AI per accelerare la ricerca di nuove formulazioni delle mescole. Un sistema che punta a migliorare l’efficienza della ricerca e favorire l’innovazione dei materiali destinati ai pneumatici. Un ruolo importante è affidato anche alla tecnologia CYBER Tyre, che integra sensori nel pneumatico per raccogliere informazioni utili al veicolo e sulle condizioni stradali. Una soluzione pensata per contribuire a migliorare sicurezza e prestazioni, aprendo nuove prospettive per la mobilità connessa.

Gomma naturale tracciabile e riciclo

La strategia industriale del gruppo dedica crescente attenzione alla sostenibilità della filiera, con particolare riferimento all’approvvigionamento responsabile della gomma naturale. Tra gli strumenti utilizzati figura anche la certificazione FSC®, che sostiene gli obiettivi di tracciabilità delle materie prime. Parallelamente, Pirelli sviluppa nuove soluzioni di economia circolare attraverso il progetto Tyre-to-Tyre. L’iniziativa punta a recuperare materiali provenienti da pneumatici a fine vita e scarti produttivi, per riutilizzarli nella realizzazione di nuove gomme e ridurre il consumo di materie prime vergini.

Da Siemens a SAP Italia: i sette vincitori del Supplier Award 2026

Il premio per la qualità è stato assegnato a Synthos, mentre The Cox Group ha ricevuto il riconoscimento per l’elevato livello di servizio nella distribuzione statunitense. A Siemens AG è andato il premio per l’innovazione dei processi, grazie al contributo nell’automazione e nella digitalizzazione industriale. Xingda si è distinta nell’innovazione dei materiali, in particolare nello sviluppo dei rinforzi metallici. SAP Italia ha invece conquistato il Digital Transformation Award per il sostegno alla modernizzazione dei sistemi aziendali, attraverso intelligenza artificiale e semplificazione dei processi. Il riconoscimento per la sostenibilità è stato attribuito a Thai Eastern, per il contributo alla fornitura responsabile e tracciabile della gomma naturale certificata FSC®. Hubei Jianghan ha infine ottenuto l’Excellence Award, grazie a una collaborazione strategica orientata alla creazione di valore. Il Supplier Day 2026 conferma così la centralità della catena di fornitura nella strategia di Pirelli. Dalla ricerca sui materiali alla trasformazione digitale, il gruppo punta su partnership industriali capaci di sostenere l’evoluzione tecnologica del pneumatico e affrontare le nuove sfide del settore automotive.