PokerStarsNews partner del Grand Slam Padel Tour

Partnership tra PokerStarsNews, la piattaforma editoriale dedicata alla community dello sport entertainment e al poker come fenomeno sportivo, culturale e di intrattenimento e Grand Slam Padel Tour, il circuito che da anni riunisce sui campi di padel leggende del calcio italiano e internazionale e migliaia di appassionati. PokerStarsNews è Presenting Partner del circuito, consolidando un progetto che continuerà a portare sul campo alcune delle più conosciute Legends del calcio italiano e internazionale. Tra i protagonisti della nuova stagione: Francesco Totti, Christian Vieri, Luca Toni, Vincent Candela e Fernando Llorente. Il racconto del tour sarà arricchito dal coinvolgimento dei talent della piattaforma editoriale, tra questi, il punto di vista di Dario Sammartino e l’analisi sportiva del giornalista Riccardo Trevisani, protagonisti di contenuti editoriali, attività di engagement e iniziative speciali dedicate alle tappe del circuito. Attraverso questa collaborazione, PokerStarsNews e Grand Slam Padel Tour puntano a valorizzare i punti di contatto tra sport, intrattenimento e community, dando vita a un racconto integrato del circuito attraverso contenuti esclusivi, attivazioni sul territorio e iniziative che coinvolgono appassionati di sport.

La stagione al via a Como oggi e domani al The Padel Resort e che cade in concomitanza con i giochi conclusivi del Sunday Million Live, il torneo di poker sportivo in programma a Campione d’Italia dal 2 al 12 ottobre. Tra le tappe del circuito figurano Lugano, Malta e Montecarlo, destinazioni che contribuiranno a raccontare da vicino il mondo del padel e quello del poker sportivo live, favorendo l’incontro tra community accomunate dalla passione per lo sport, la competizione e l’intrattenimento. La stagione culminerà con il Master Final di Napoli a giugno. Date, tappe e calendario completo saranno annunciati sui canali ufficiali del Grand Slam Padel Tour.

Parallelamente alle tappe “Legends”, il Grand Slam Padel Tour proporrà un circuito amatoriale nazionale, con qualificazioni nei club affiliati a partire da gennaio 2027. Un’opportunità per gli appassionati di padel di tutta Italia di avanzare nelle fasi successive e arrivare a giocare con le Legends del GSPT nel Master Final di Napoli, sulla scia del successo delle precedenti edizioni che hanno coinvolto oltre 2.000 giocatori amatoriali unici nelle fasi di qualificazione.

A supportare il racconto e l’amplificazione delle diverse tappe contribuiranno alcune delle principali community digitali dedicate allo sport e al padel, tra cui DNA da Bomber e Quelli del Padel, che realizzeranno contenuti esclusivi e interagiranno direttamente con protagonisti e partecipanti del circuito. Gli eventi saranno presentati e condotti live da Alessandro Lupi, giornalista e una delle voci di riferimento di Sky Sport per il padel.

“Il padel sta vivendo una fase di grande crescita e coinvolge oggi una community sempre più ampia e appassionata. Essere Presenting Partner della terza stagione del Grand Slam Padel Tour per PokerStarsNews è un’importante opportunità per raccontare, attraverso contenuti autentici e coinvolgenti, le sfide, le emozioni e i protagonisti della stagione, creando nuove occasioni di incontro tra le community del padel, del calcio e del poker sportivo”, commenta Enrico Rusi, Managing director PokerStars Southern Europe & Africa (SEA).

Aggiunge Andrea Conti, fondatore del Grand Slam Padel Tour aggiunge: “Il progetto è cresciuto stagione dopo stagione e oggi può contare su protagonisti, partner e community sempre più importanti. La collaborazione con PokerStarsNews ci permette di ampliare il nostro pubblico e di creare nuove connessioni tra la community del padel e altri mondi dello sport e dell’intrattenimento. Siamo pronti a vivere insieme a PokerStarsNews una nuova stagione ricca di appuntamenti, fino al Master Final di Napoli”.