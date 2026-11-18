La previdenza è ancora un terreno poco conosciuto anche tra chi ricopre ruoli di responsabilità nelle aziende. Soltanto il 27% dei manager, infatti, possiede una preparazione adeguata sul sistema pensionistico e controlla regolarmente la propria posizione contributiva. Un dato che evidenzia la necessità di investire nell’informazione e nella formazione, portando la cultura previdenziale al centro delle politiche aziendali. È da questa esigenza che nasce il protocollo d’intesa tra 4.Manager e INPS, presentato a Roma, a Palazzo Wedekind, durante l’incontro “Moltiplicatori di Welfare. Il ruolo dei manager nella diffusione della cultura previdenziale: l’intesa 4.Manager-INPS”. Un progetto promosso da 4.Manager, con il presidente Stefano Cuzzilla in prima linea, per trasformare i dirigenti in protagonisti della diffusione delle competenze previdenziali, dentro e fuori le imprese.

Stefano Cuzzilla: “La previdenza è parte integrante della cultura d’impresa”

Per il presidente di 4.Manager la previdenza non può essere considerata soltanto una questione individuale, legata alla conoscenza dei propri diritti e al momento del pensionamento. Deve diventare parte integrante della cultura aziendale. Chi guida un’impresa, infatti, ha anche la responsabilità di trasferire competenze ai collaboratori e orientare le scelte sul welfare. “La previdenza è parte integrante della cultura d’impresa. Eppure, oggi soltanto un manager su quattro conosce adeguatamente il sistema previdenziale e controlla regolarmente la propria posizione contributiva. È un divario che dobbiamo colmare: chi guida il futuro delle imprese deve avere anche gli strumenti per governare consapevolmente il proprio”, sottolinea Cuzzilla. Il presidente indica anche la direzione da seguire: “Con INPS vogliamo passare dalla consapevolezza all’azione, attraverso strumenti concreti, formazione e servizi accessibili. Non vogliamo limitarci a diffondere informazioni, ma misurare i risultati e verificare che questa collaborazione produca un cambiamento reale”. Il protocollo prevede iniziative congiunte di informazione e formazione, webinar, seminari, guide, video-tutorial e progetti pilota rivolti a imprese, settori e territori. Nel percorso rientra anche il portale Previdenza e Welfare di 4.Manager, pensato per offrire ad aziende, dirigenti e responsabili delle risorse umane un punto di riferimento con informazioni aggiornate e affidabili.

L’indagine: l’86% dei manager conta sui fondi pensione, ma pochi ne conoscono il funzionamento

A fotografare le lacune è la ricerca “Previdenza e servizi INPS: conoscenza e fabbisogni informativi”, promossa da 4.Manager in collaborazione con Federmanager. L’indagine, condotta tra settembre e ottobre 2026 su 633 dirigenti, evidenzia una distanza tra la conoscenza teorica del sistema e la capacità di utilizzare concretamente gli strumenti previdenziali. Il 45,5% degli intervistati dichiara di avere una buona conoscenza della previdenza, ma soltanto il 41,7% controlla regolarmente la propria posizione contributiva oppure utilizza i simulatori pensionistici. Appena il 27% presenta entrambe le caratteristiche, mentre il 39% ha conoscenze limitate e non effettua verifiche periodiche. Le difficoltà aumentano quando si passa agli aspetti pratici: se tre manager su quattro conoscono i principali sistemi di calcolo della pensione, soltanto il 39,8% conosce i requisiti per andarci. Appena il 13,6% sa distinguere le diverse modalità per riunire i contributi versati nel corso della carriera. Inoltre, quasi un dirigente su tre tra quelli che si ritengono preparati sbaglia una domanda sul calcolo pensionistico. Un’altra contraddizione riguarda la previdenza complementare. L’86% dei manager conta sui fondi pensione per il proprio futuro, ma solo il 41,7% dichiara di conoscerne il funzionamento e le prestazioni. Appena il 17,5% sa come opera il sistema a capitalizzazione. Quanto alle prospettive pensionistiche, il 75,7% prevede di affidarsi alla pensione pubblica, il 72% a un fondo pensione di categoria e il 31,4% a una forma complementare individuale.

Donne e giovani manager, il divario nella pianificazione

La ricerca evidenzia differenze significative anche sul fronte del genere e dell’età. Soltanto il 24,8% delle dirigenti possiede una conoscenza elevata del sistema previdenziale, contro il 49,6% degli uomini. Le donne sono meno attive anche nel controllo dei contributi: lo fa regolarmente il 27,6%, rispetto al 44,5% dei colleghi. La pianificazione pensionistica è meno diffusa anche tra i manager più giovani. Nella fascia fino a 54 anni, appena il 25,8% verifica periodicamente la propria posizione, mentre tra gli over 65 la percentuale raggiunge il 62,3%. Un divario che conferma l’importanza di promuovere una maggiore consapevolezza previdenziale fin dalle prime fasi della carriera.

Welfare aziendale, il 44% dei responsabili non conosce almeno due servizi INPS

Le lacune riguardano anche chi gestisce direttamente previdenza e welfare nelle imprese. Tra i 120 dirigenti intervistati con queste responsabilità, il 44% non conosce almeno due dei sei servizi INPS esaminati. In particolare, il 45% non conosce il SIILS, relativo agli incentivi alle assunzioni e alle politiche attive del lavoro; il 43,3% non ha familiarità con gli strumenti per la gestione del debito contributivo nelle crisi d’impresa e il 37,5% non conosce UniEmens, il sistema per le denunce contributive mensili. Per migliorare l’accesso ai servizi, il 60,6% dei manager vorrebbe poter consultare direttamente gli esperti INPS attraverso incontri o videochiamate. Tra le altre richieste figurano una maggiore facilità nel reperire le informazioni sul sito dell’Istituto (34,7%) e l’introduzione di assistenti virtuali (31,8%). Per gli aggiornamenti destinati alle aziende, le preferenze vanno invece alle newsletter personalizzate (46%) e ai webinar o video-tutorial (41%). È su queste esigenze che si concentra il progetto sostenuto da Stefano Cuzzilla: rafforzare le competenze previdenziali, rendere più accessibili i servizi e coinvolgere i manager nella costruzione di una cultura del welfare capace di raggiungere l’intero mondo del lavoro.