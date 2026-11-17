C’era una volta il marchio francese Alpine, inteso come autonomo dal gruppo Renault e fiore all’occhiello dell’ex ceo Luca De Meo, che ne aveva organizzato il rilancio con una gamma di modelli elettrici prestazionali e culminato con lo sbarco nel circus della F1. Era il 2021 e lo scenario automotive guardava all’obiettivo del tutto elettrico, come da volontà Ue, al 2035. «Anche le vetture elettriche possono essere emozionanti da guidare e da possedere», la convinzione dell’allora ceo italiano. Ma la situazione è cambiata: uscito di scena De Meo, con il gruppo affidato dal luglio 2025 a Francois Provost, l’andamento di Alpine non ha rispettato le aspettative. Da qui, come riporta Les Echos, il riassorbimento nella galassia Renault. Nulla cambia, invece, per il team di F1 che procede per la sua strada.

Sempre Renault, intanto, entro il 2028 prevede di assumere 2mila persone da destinare ai propri stabilimenti francesi per soddisfare la domanda di auto elettriche (bene la R5 e i furgoni) e, allo stesso tempo, manda a casa su base volontaria un migliaio di colletti bianchi. Quindi, più operai e meno impiegati. I nuovi piani, comunque, richiedono ancora un accordo con i sindacati.