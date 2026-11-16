Scandalo sexy a Nvidia: Huang pensa al ritorno

Jensen Huang potrebbe tornare alla guida di Nvidia. Secondo il Financial Times, il cofondatore del colosso dei chip, che giovedì si è dimesso da amministratore delegato dopo le rivelazioni sulle sue relazioni extraconiugali, una delle quali con Alice Huang, imprenditrice cinese sospettata dall’intelligence americana di essere una spia di Pechino, avrebbe discusso con alcune persone di fiducia la possibilità di rientrare. Un suo alleato starebbe allestendo nella Silicon Valley una «war room» per fare pressione sul consiglio di amministrazione e cercare il sostegno della Casa Bianca. «Tutti quelli che contano nel mondo della tecnologia, al di fuori dei laboratori di frontiera, amano Jensen», ha detto uno dei suoi sostenitori al quotidiano della City. Il fronte pro Huang, del resto, si è fatto sentire già nel fine settimana: una lettera aperta che chiede al board di «riportare indietro Jensen» è stata sottoscritta, tra gli altri, da Elon Musk, mentre grandi azionisti come Brad Gerstner di Altimeter hanno chiesto di tenere aperte tutte le opzioni. Intanto Nvidia è guidata ad interim dalla direttrice finanziaria Colette Kress e il board starebbe sondando anche candidati esterni, come il numero uno di Arm, Rene Haas.

La partita, però, è anche politica. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto che a Nvidia serve «uno scossone drastico» e che il board dovrebbe cercare il nuovo capo fuori dall’azienda. Il punto, ha spiegato a Fox News, è capire «se Nvidia avesse una cultura del rispetto delle restrizioni americane all’export». Quanto all’ipotesi che Alice Huang sia una spia, «per me non ha importanza», ha aggiunto, perché «le debolezze di Jensen sono le sue debolezze». Intanto un’indagine interna e un’inchiesta del dipartimento di Giustizia cercano di accertare se chip avanzati venduti a Singapore siano stati dirottati in Cina. Al centro c’è Megaspeed, società di Singapore cliente di Nvidia, che ieri ha rivendicato di condurre un’attività «legittima e lecita» e ha fatto sapere che Alice Huang l’ha lasciata il 30 agosto 2025 e di aver affidato a legali esterni un’indagine interna. Le autorità di Singapore, che indagano sulla società dal febbraio 2025, avevano ritirato il passaporto all’imprenditrice, salvo poi concludere che non c’erano prove sufficienti di reati. Sullo sfondo, secondo il New York Times, c’è anche il segretario al Commercio Howard Lutnick, che si sarebbe spesso scontrato con i funzionari favorevoli a regole più severe sulla vendita di chip Nvidia in Asia, dove tra i clienti di Cantor Fitzgerald, la società lasciata ai figli, figurano data center alimentati proprio da quei processori.

La vicenda arriva in un momento delicato per tutto il comparto. Mentre Anthropic, la società di Dario Amodei, si prepara a debuttare giovedì al Nasdaq, i gruppi industriali, energetici e minerari legati ai data center hanno perso, calcola il Financial Times, 4.200 miliardi di dollari di capitalizzazione da giugno, quasi metà di quanto guadagnato nei dodici mesi precedenti. Caterpillar ha lasciato sul terreno il 44%, Oklo il 49%. Brett Ryan di Deutsche Bank parla di investitori istituzionali entrati «alla cieca» su questi titoli. Ma la domanda resta superiore all’offerta.