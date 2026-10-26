Sea Prime, voli business aviation in crescita dagli Usa a Milano

Sea Prime, società del Gruppo Sea che con i brand Milano Prime gestisce l’aviazione d’affari negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa ha partecipato all’Nbaa-Bace 2026 di Las Vegas, il più importante appuntamento mondiale dedicato alla business aviation, punto di riferimento per operatori, costruttori e stakeholder internazionali. Occasione importante per consolidare le relazioni con il mercato nordamericano, che continua a mostrare un crescente interesse per Milano come porta d’accesso privilegiata all’Italia, al Sud Europa e ai principali distretti economici e industriali del Continente.

Scenario in cui Sea Prime continua a registrare risultati positivi: nei primi nove mesi del 2026 infatti, il sistema Milano Prime ha superato i 28.900 movimenti di business aviation, +5% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando il proprio primato italiano e la leadership tra i principali operatori europei del settore. Crescita di movimenti che accelera ulteriormente ad ottobre (+5,9%) ed è significativa, in particolare, quella registrata nei collegamenti con gli Stati Uniti. Nel mese di agosto 2026, Malpensa Prime ha registrato un incremento del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un aumento dell’86% dei voli da e per gli Usa e una crescita del 133% dei passeggeri trasportati. Risultato che testimonia il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra il Nord Italia e il mercato nordamericano.

Positivo anche l’andamento dei servizi dedicati alla clientela premium. Nei primi 9 mesi del 2026 il servizio Fast Track riservato ai passeggeri Vvip dei voli commerciali ha registrato una crescita dei passaggi del 13%, confermando la crescente richiesta di esperienze di viaggio altamente personalizzate, efficienti e orientate alla privacy.

Nel corso dell’anno Milano Prime ha avuto un ruolo strategico per i principali eventi internazionali ospitati nel Nord Italia e in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 gli scali di Malpensa e Linate hanno gestito punte superiori a 130 movimenti giornalieri, dimostrando ancora una volta la capacità operativa e la flessibilità delle infrastrutture dedicate all’aviazione d’affari. Guardando al futuro, Sea Prime si sta già preparando a supportare il traffico atteso per il Formula 1 Live Milan, in programma a febbraio 2027 che porterà in città team, sponsor, investitori, aziende e ospiti di tutto il mondo.

E prosegue il percorso di sviluppo infrastrutturale: l’ampliamento del terminal di Milano Linate Prime, inaugurato nel marzo 2026, è pienamente operativo e offre nuovi spazi lounge dedicati all’accoglienza dei passeggeri, elevati standard di privacy, esperienza sempre più esclusiva e nei prossimi mesi saranno aperte nuove lounge gestite da operatori specializzati.

“I risultati conseguiti nel 2026 ci rendono orgogliosi e confermano la solidità del percorso di crescita di Sea Prime e l’attrattività del mercato milanese per gli operatori internazionali - sottolinea Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime -. L’incremento dei collegamenti con il Nord America è un segnale particolarmente positivo e rafforza il ruolo di Milano come hub strategico per la business aviation europea”. Che aggiunge: “Guardiamo con grande interesse agli importanti appuntamenti internazionali che interesseranno il nostro territorio nei prossimi mesi, a partire dal Formula 1 live Milan che ci attendiamo possa generare un significativo contributo in termini di traffico e visibilità internazionale per la città e per il sistema aeroportuale milanese. La sfida che ci vedrà impegnati nel prossimo futuro sarà lo sviluppo di ulteriori infrastrutture dedicate alla business aviation per cui registriamo una forte domanda e interesse”.