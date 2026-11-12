Snam, su i ricavi. Biometano agricolo, vicina la vendita

Snam stringe sulla cessione del biometano agricolo. Il gruppo guidato da Agostino Scornajenchi ha siglato un accordo di esclusiva con F2i insieme a Femo Gas. L’operazione riguarda le attività che producono gas da scarti agricoli e zootecnici e si inserisce nel percorso per adeguarsi alle disposizioni Arera sulla separazione proprietaria tra gestione delle reti di trasporto e produzione e fornitura di gas. La novità accompagna conti dei nove mesi in crescita e la conferma degli obiettivi. I ricavi raggiungono 3,043 miliardi (+8,7%), mentre l’ebitda rettificato sale dell’8,1% a 2,402 miliardi. L’utile netto rettificato si attesta a 1,11 miliardi: +0,5% (+4% depurando gli effetti non ricorrenti). A sostenere i risultati sono soprattutto i ricavi regolati, saliti dell’8% a 2,805 miliardi, grazie agli investimenti nelle reti e negli stoccaggi (confermati al 90% con Europa al 73%) e al contributo dei nuovi asset. Sull’utile incidono maggiori ammortamenti, oneri finanziari e imposte, anche per l’aumento dell’Irap. Gli investimenti complessivi ammontano a 2,313 miliardi, contro 1,767 miliardi un anno prima. Agli azionisti andrà un acconto sul dividendo di 0,1257 euro per azione (+4%).