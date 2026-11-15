SpaceX scrive la storia: recuperata per la prima volta la Starship. I complimenti della Nasa: “Quasi magico”

SpaceX di Elon Musk scrive di nuovo la storia: la Starship ha fatto un trionfale ritorno sulla Terra, venendo afferrata a mezz’aria da enormi bracci meccanici proprio nel luogo da cui era partita 22 ore prima. Si tratta della prima cattura in assoluto di una Starship di rientro dallo spazio. Questo era l’obiettivo per il quale Musk e tutto il suo team hanno lavorato per settimane, mesi e anni, riuscendo nell’impresa dopo diversi fallimenti. Ma non c’erano ipotesi alternative: Musk voleva arrivare a questo risultato e con lui tutti i professionisti di SpaceX, che hanno contribuito all’evoluzione del mondo dei viaggi spaziali.

Tuttavia, con il booster del primo stadio esploso poco dopo il decollo di venerdì dal Texas, l’azienda non è riuscita a portare a termine il doppio recupero previsto. I detriti sono rimasti nel Golfo del Messico, delimitati da boe, mentre la navicella spaziale in acciaio inossidabile, dalla caratteristica forma simile a un proiettile, si abbassava in posizione verticale sulla piattaforma di lancio. “Riuscite a crederci?”, ha esclamato Dan Huot, commentatore di SpaceX, mentre i bracci meccanici facevano il loro lavoro. La cattura rappresenta, secondo i vertici aziendali, la prova concreta della sua totale riutilizzabilità, con risparmi enormi: questo vettore è stato ideato specificamente per rendere economicamente sostenibili le esplorazioni a lungo raggio verso la Luna e Marte.

Anche la Nasa guarda a questo progresso con grande favore, perché ha investito ingenti risorse economiche per integrare Starship nel programma Artemis, il cui traguardo principale è riportare l’uomo sulla Luna entro il decennio, ponendo le basi per un avamposto stabile. Il progetto a lungo termine di Musk, invece, prevede la creazione di un’intera flotta di veicoli in grado di trasportare persone e materiali per fondare una città permanente su Marte. “Congratulazioni ad Elon Musk e al team di SpaceX! È stato quasi magico... conquistando sempre più sostenitori giorno dopo giorno. Un passo più vicini a Marte”, ha commentato Jared Isaacman, amministratore della Nasa.