Stellantis, è allarme sul caro microchip

«Nel 2027 e forse anche nel 2028 dovremo affrontare con la filiera un’importante inflazione di materie prime e semiconduttori che già misuriamo in miliardi. Una sfida che si risolve lavorando su competitività e competizione equa». A mettere in guardia il comparto, durante l’assemblea di Anfia, è il ceo di Stellantis, Antonio Filosa. Un allarme che ha impattato sul titolo in Borsa: -4,33% ieri.

Il ceo ha quindi ricordato ad Anfia l’investimento da 1 miliardo ad Atessa per i furgoni e il quinto modello previsto a Melfi, un’Alfa Romeo. Per entrambi i progetti, Stellantis sta coinvolgendo già da ora i fornitori strategici per sviluppare insieme innovazione, soluzioni di qualità e riduzione dei costi.

Per il gruppo, inoltre, le alleanze con altri soggetti del settore assumono sempre più rilevanza. Stellantis punta ad ampliare la collaborazione con la cinese Leapmotor, valutando nuove opportunità industriali e tecnologiche che coinvolgono anche un impianto italiano. Interessato resta il sito di Pomigliano con il progetto e-Car. Su Maserati e Cassino, che pure si avvarranno di partner, la rassicurazione è che il nuovo Tridente avrà ingegneria italiana e design fortemente tricolore.

A restare sempre irrisolto, intanto, è il costo dell’energia in Italia, definito da Filosa «un ostacolo troppo grande per la competitività dell’industria». «Se consideriamo la media di quanto abbiamo pagato qui un megawattora nel 2026 e lo confrontiamo con lo stesso megawattora che compriamo in Spagna, lo paghiamo 4 volte di più», l’esempio portato.

Tutti d’accordo, poi, sulla necessità che a Bruxelles si passi rapidamente all’azione con il varo del Pacchetto automotive che prevede una profonda revisione delle norme anti-CO2 che hanno messo in ginocchio il sistema europeo. «Ormai - lamenta il presidente di Anfia, Roberto Vavassori - ci troviamo oltre qualunque limite temporale». «Quello che auspichiamo - la precisazione di Filosa - è un meccanismo capace di premiare chi sceglie di progettare e sviluppare le attività di design e ingegneria in Europa, produrre e utilizzare componentistica del territorio. E perché non separare il percorso anti-CO2 da quello sul Made in Europe?».