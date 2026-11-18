Accompagnare i giovani nei loro primi passi verso il mondo del lavoro, aiutandoli a valorizzare le proprie capacità, superare le insicurezze e individuare le opportunità più in linea con il loro percorso. È questo l’obiettivo della partecipazione di Synergie Italia, insieme a Synergie School, alla XV edizione di Expo Training, la fiera di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende dedicata ai temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro, in programma oggi e domani, 19 novembre, presso Allianz MiCo – Fiera Milano City.

Per entrambe le giornate, dalle 9.00 alle 18.00, Synergie Italia è presente con un proprio stand. Con oltre 190 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale e punto di riferimento per circa 6.000 aziende clienti, Synergie Italia si propone come spazio di incontro e confronto aperto a studenti, giovani in cerca di orientamento e a tutte le persone interessate ad approfondire le opportunità offerte dal mondo della formazione e del mercato del lavoro. Al centro della partecipazione, un concept creativo che trasforma la ricerca del primo impiego in una vera e propria sfida: un gioco per affrontare e sconfiggere i “nemici” che spesso accompagnano l’ingresso nel mondo professionale. Paure, insicurezze e convinzioni limitanti, come il timore di non essere all’altezza, la sensazione di non avere abbastanza esperienza, l’ansia da colloquio o la paura del rifiuto, diventano ostacoli da riconoscere e superare. L’iniziativa intende quindi avvicinare i giovani al tema dell’orientamento attraverso un messaggio chiaro: è fondamentale mettersi in gioco, valorizzare le proprie competenze e affidarsi alle professionalità capaci di accompagnarli verso la costruzione del proprio futuro.

“L’ingresso nel mondo del lavoro rappresenta un passaggio importante, che porta con sé aspettative, entusiasmo, ma anche dubbi e insicurezze. Il nostro compito è accompagnare le persone in questo percorso, aiutandole a riconoscere e valorizzare le proprie capacità e offrendo loro occasioni concrete per sviluppare competenze e consapevolezza. Non è necessario avere già tutte le risposte o sentirsi perfettamente pronti: ciò che conta è avere l’opportunità di mettersi alla prova, imparare e costruire progressivamente il proprio percorso professionale. Attraverso la formazione e l’orientamento vogliamo contribuire a rendere questo passaggio più accessibile e ricco di possibilità”, ha dichiarato Marco Valsecchi, Amministratore delegato di Synergie Italia.

Marco Valsecchi

La presenza in fiera è arricchita da un programma di incontri e workshop, ospitati nello Spazio Agorà – Stand Synergie, con la partecipazione di professionisti di Synergie, aziende partner ed esperti del mondo delle risorse umane.