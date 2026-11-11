TAFE presenta a EIMA 2026 i nuovi trattori per l’Europa: elettrico in arrivo nel 2027

Nuovi trattori compatti, soluzioni per le colture specializzate e tecnologie a propulsione alternativa. TAFE Tractors sceglie EIMA International 2026, in programma a Bologna dal 10 al 14 novembre, per presentare le novità destinate al mercato europeo e rafforzare la propria presenza nel settore della meccanizzazione agricola. Al centro dell’esposizione c’è il TAFE 6065, modello da 65 CV che segna il debutto della nuova gamma Compact Utility, affiancato da trattori elettrici, ibridi e specializzati per vigneti e frutteti. L’azienda indiana ha inoltre annunciato che il lancio commerciale del proprio trattore elettrico in Europa è previsto per l’inizio del 2027. Una scelta che si inserisce nella strategia di sviluppo di tecnologie a energia alternativa, insieme agli investimenti nell’agricoltura di precisione e nelle piattaforme digitali.

TAFE 6065, il nuovo trattore compatto da 65 CV

La principale novità presentata a Bologna è il TAFE 6065, disponibile nelle versioni con piattaforma e cabina. Equipaggiato con un motore a quattro cilindri da 65 CV conforme alla normativa europea Stage V, è stato progettato per rispondere a esigenze diverse, dalle lavorazioni agricole all’orticoltura, fino ai servizi municipali. Il modello abbina dimensioni contenute e manovrabilità a una dotazione tecnica che comprende la trasmissione con inversore meccanico oppure idrostatica, un sollevatore idraulico con capacità di 1.700 chilogrammi e, nella versione cabinata, un sistema di climatizzazione HVAC. La commercializzazione europea è prevista entro l’inizio del 2027. “Il nostro ritorno a EIMA 2026 conferma il forte impegno di TAFE in Europa nel lungo periodo. Il lancio del nuovo trattore 6065, progettato per applicazioni compatte, specialistiche e utility, testimonia la nostra attenzione nello sviluppare soluzioni affidabili, efficienti e innovative, pensate per rispondere alle diverse esigenze degli agricoltori europei. Guardando al futuro, continuiamo a impegnarci per ampliare la nostra presenza, rafforzare le partnership e promuovere soluzioni agricole sostenibili in tutta Europa”, ha dichiarato Sandeep Sinha, amministratore delegato di TAFE.

Elettrico e ibrido, le nuove tecnologie in mostra

Tra i modelli esposti c’è il TAFE 6035 E, trattore elettrico equipaggiato con un motore da 20 kW e batterie agli ioni di litio. Progettato per lavorazioni agricole in spazi contenuti, serre e attività utility, non produce emissioni allo scarico. La dotazione comprende un sistema di guida senza frizione, presa di forza a più velocità e diverse possibilità di ricarica. Il suo arrivo commerciale sul mercato europeo è atteso all’inizio del 2027. Accanto all’elettrico trova spazio il TAFE EVX75, prototipo ibrido da 75 CV che combina un motore diesel conforme allo standard Stage V con un sistema di batterie a 400 volt. Il mezzo può funzionare sia in modalità elettrica sia ibrida ed è dotato di sistema di raffreddamento a liquido per la parte ad alta tensione, cabina climatizzata, sollevatore posteriore elettroidraulico e presa di forza indipendente.

Dal lavoro nei vigneti alle aziende agricole

L’offerta presentata a EIMA comprende anche il TAFE 7515 GE, progettato per vigneti, frutteti e coltivazioni specializzate. Il motore da 74 CV rispetta la normativa Stage V, mentre il profilo ribassato e la larghezza di appena 1,5 metri consentono di lavorare negli spazi stretti e sotto le chiome degli alberi. Il sollevatore idraulico posteriore ha una capacità di due tonnellate. La stessa famiglia comprende i TAFE 7515 nelle versioni con piattaforma e cabina, destinati a un impiego agricolo più ampio. Sono equipaggiati con motore da 74 CV e trasmissione 12+12 con inversore meccanico. Per le aziende di dimensioni più contenute, invece, il costruttore propone la gamma Compact, composta dai modelli 6020 M, 6028 M e 6028 H, con potenze comprese tra 19 e 24 CV e trasmissioni meccaniche o idrostatiche. Si tratta di mezzi pensati anche per orticoltura, manutenzione del verde e cura dei prati.

Agricoltura digitale e presenza in Europa

Tra le altre soluzioni illustrate a Bologna figura TAFE Terra 2.0, piattaforma digitale che integra il sistema di guida basato sulla visione artificiale Terra Vista. L’obiettivo è rendere disponibili strumenti tecnologici per l’agricoltura di precisione, con soluzioni adattabili alle diverse esigenze operative. Fondata nel 1960 a Chennai, in India, TAFE – Tractors and Farm Equipment Limited – produce oltre 214.000 trattori all’anno e propone una gamma con potenze da 20 a 110 CV. I suoi mezzi sono utilizzati da oltre tre milioni di agricoltori nel mondo. Dal 2023 l’azienda ha avviato lo sviluppo della propria presenza europea, costruendo una rete di oltre 200 concessionari in più di 20 Paesi. A EIMA 2026 i visitatori possono scoprire l’intera gamma TAFE al Padiglione 35, stand A12, fino al 14 novembre.