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Tennis, Cobolli pronto a sorprendere tutti alle ATP Finals

L’azzurro nuovo “Maestro” numero 6 del mondo e alla prima partecipazione al torneo, parte come outsider. Ecco il pronostico degli esperti Sisal

Alberto Taliani
Italy's Flavio Cobolli celebrates after beating Argentina's Francisco Comesana during their men's singles first round tennis match on day three of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on September 1, 2026. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
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L’Italia del tennis è nelle mani e nella racchetta di Flavio Cobolli, unico italiano alle ATP Finals in corso di svolgimento a Torino. Il tennista romano esordirà questa sera contro Daniil Medvedev: Cobo è inserito nel Gruppo Lendl dove sono presenti anche Carlos Alcaraz e Francis Tiafoe. L’azzurro, numero 6 del mondo e alla prima partecipazione alle ATP Finals, parte come outsider, secondo gli esperti Sisal.it, tanto che il suo successo è offerto a 33: una qualificazione alle semifinali, per il romano, è invece data a 5,50.

Il grande favorito è Carlos Alcaraz, a 1,75, il quale sogna il primo successo nel torneo. Alle spalle dello spagnolo si piazza il re della classifica ATP, Sacha Zverev, offerto a 4,50: il tennista di Amburgo vuole portarsi a casa il terzo titolo di Maestro dopo quelli conquistati nel 2018 e nel 2021. Flavio Cobolli, come detto, scenderà in campo stasera contro Daniil Medvedev: il russo, che ha vinto due dei tre precedenti, è favorito, secondo gli esperti Sisal a 1,28 contro il 3,50 del beniamino di casa. Si preannuncia una bella lotta tanto che un risultato esatto di 2-1 è offerto a 7,00 per Cobolli mentre si dimezza, a 3,50, lo stesso punteggio ma in favore di Medvedev.

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