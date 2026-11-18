In una Germania alle prese con una pesantissima crisi che ha investito i colossi locali dell’auto, la Tesla di Elon Musk va controcorrente. Tre i miliardi che il tycoon sudafricano investirà nello stabilimento di Grünheide, a una quarantina di chilometri da Berlino. E proprio lì nascerà l’avveniristico robotaxi, già battezzato come Cybercab, modello sul quale Musk punta tantissimo dopo la delusione arrivata dal Cybertruck, il rivoluzionario pick-up elettrico avviato a fine produzione (una brutta sorpresa per il sito di Austin, in Texas) e soprannominato per le sue dimensioni «carrarmato urbano». Forte l’investimento e ambiziose le previsioni di Musk: 1 milione di robotaxi l’anno e l’obiettivo di fare dell’impianto il più avanzato del gruppo a livello tecnologico. E così - mentre Volkswagen taglia 100mila posti, Mercedes intende chiudere due fabbriche dopo aver sospeso gli investimenti, Bmw offre sostanziosi bonus per chi accetta di uscire in anticipo, meno occupati (3.460) anche per Schaeffler e Bosch (13mila) - Tesla amplierà il sito tedesco e ha già annunciato altre assunzioni oltre ai 2.000 nuovi dipendenti allo scopo di raddoppiare la produzione di celle per batterie.