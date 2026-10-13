Thai Airways vola da Malpensa a Bangkok con l’Airbus A350-900

Thai Airways a partire dal prossimo 16 dicembre opererà il collegamento giornaliero non-stop tra gli aeroporti di Milano Malpensa e Bangkok-Suvarnabhumi con Airbus A350-900, rotta della compagnia di bandiera della Thailandia che permette ai passeggeri dello scalo gestito da Sea Aeroporti di Milano, di proseguire dall’hub di Bangkok verso numerose destinazioni del Sud-Est asiatico, dell’Estremo Oriente e dell’Australia.

È una novità importante per Milano introdotta nel quadro del piano di investimenti che Thai sta portando avanti sul proprio network europeo e asiatico. L’A350 è infatti uno dei velivoli più moderni della flotta lungo raggio della compagnia e in Royal Silk Class offre poltrone completamente reclinabili in posizione letto.

Novità che si inserisce fra quelle del network che la compagnia presenterà al TTG Travel Experience 2026 in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre. Quest’anno infatti Thai ha consolidato la propria presenza in Europa con il nuovo collegamento non-stop giornaliero Bangkok-Amsterdam, inaugurato il 1° luglio e operato con Airbus A350-900 e si prepara a potenziare alcune delle sue rotte più strategiche nella prossima stagione invernale, aumentando le frequenze verso Parigi (da una a due al giorno), Monaco di Baviera (da 7 a 10 voli settimanali) e Zurigo (da 7 a 11 voli settimanali). Questo piano di sviluppo amplia ulteriormente la connettività tra la Thailandia e l’Europa, confermando il ruolo di Bangkok come hub strategico all’interno del network internazionale della compagnia.

Un ruolo chiave nell’espansione del network regionale sarà svolto dai nuovi Airbus A321neo, configurati in due classi e dotati di una Business Class di nuova concezione, pensata per offrire un’esperienza premium anche sulle rotte a corto e medio raggio. Gli aeromobili rafforzeranno la rete asiatica di Thai con l’introduzione del nuovo collegamento per Da Nang (Vietnam), la ripresa dei voli per Xiamen (Cina) e l’incremento delle frequenze verso alcune destinazioni strategiche del Sud-Est asiatico, tra cui Vientiane (Laos), Yangon (Myanmar) e Siem Reap (Cambogia), contribuendo a consolidare il ruolo di Bangkok come hub di riferimento nella regione.

Tra le novità più rilevanti per il mercato italiano, il nuovo collegamento Bangkok-Da Nang, operativo dal prossimo 1 dicembre con due voli giornalieri che amplia le opportunità di costruzione di itinerari multi-destinazione in Asia, consentendo di combinare la Thailandia con il Vietnam centrale rispondendo così alla crescente domanda nei segmenti leisure, luxury e meeting & congressi.