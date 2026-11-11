Tim spinge i ricavi e conferma gli obiettivi

Terzo trimestre positivo per Tim che batte le attese, conferma gli obiettivi per l’anno e torna a essere investment grade grazie ai giudizi di Moody’s, che assegna un Baa3, outlook positivo e S&P con un BBB-, outlook stabile. Intanto prende forma l’integrazione con Poste Italiane, che dopo l’Opas controlla circa l’87% del capitale. Nei primi nove mesi i ricavi sono saliti a 10,4 miliardi di euro, in crescita del 2,8% organico, con un margine operativo lordo al netto dei costi di locazione di 2,8 miliardi (+2,3%).

A trainare i conti sono soprattutto il Brasile e i servizi tecnologici per imprese e pubbliche amministrazioni. Tim Enterprise ha raggiunto 2,5 miliardi di ricavi (+6,8%), sostenuta dal cloud, cresciuto del 20% e ormai responsabile del 46% dei ricavi da servizi della divisione. Il Polo Strategico Nazionale, l’infrastruttura cloud del Pnrr destinata ai dati strategici della pubblica amministrazione, ha registrato un aumento dei ricavi del 50 percento.

Rimane più debole la divisione Tim Consumer, che nei nove mesi ha fatturato 4,4 miliardi (-1,5%), pur mostrando segnali di ripresa nel trimestre, con ricavi in crescita dello 0,9% grazie alle vendite di prodotti.

Procede intanto il riassetto societario. Dal 30 settembre Tim è soggetta alla direzione di Poste Italiane, guidata da Matteo Del Fante (in foto). L’integrazione punta a generare circa 700 milioni di euro di sinergie annue a regime, tra 500 milioni di risparmi, comprese le efficienze finanziarie, e oltre 200 milioni di ricavi aggiuntivi. Primo banco di prova sarà la vendita sperimentale dei servizi Tim negli uffici postali, con un progetto pilota previsto a Roma entro novembre.