Trefoloni e Associati e SqualiOnline: la comunicazione incontra l’ingegneria

Quando la creatività e la competenza della comunicazione incontrano il rigore e la capacità progettuale dell’ingegneria, nascono nuove opportunità per le imprese.

Da questa visione prende vita la partnership tra Trefoloni e Associati, società specializzata in ufficio stampa, pubbliche relazioni e comunicazione strategica, e SqualiOnline, studio di ingegneria informatica specializzato nello sviluppo di software aziendali e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

L’accordo nasce dalla volontà di mettere a sistema competenze complementari: da una parte la progettazione tecnologica, lo sviluppo software e l’innovazione digitale; dall’altra la comunicazione d’impresa, le relazioni con i media e la valorizzazione della reputazione e dell’identità aziendale.

SqualiOnline sviluppa software gestionali, CRM, piattaforme per la gestione dei processi aziendali, applicazioni web e soluzioni di intelligenza artificiale. Tra i suoi progetti figura anche FirstPosition.ai, piattaforma proprietaria dedicata alla Generative Engine Optimization (GEO), per migliorare la visibilità di aziende e brand nei risultati generati dai sistemi di intelligenza artificiale.

Trefoloni e Associati mette a disposizione l’esperienza nell’ufficio stampa, nelle media relations e nella comunicazione strategica, oltre a una rete di relazioni editoriali e istituzionali in Italia e all’estero.

“Le imprese hanno oggi bisogno di innovazione, ma anche della capacità di raccontarla e renderla riconoscibile. Tecnologia e comunicazione non sono mondi separati: sono competenze che, quando dialogano, possono generare valore. Con SqualiOnline condividiamo proprio questa visione”, dichiara Dante Trefoloni, direttore di Trefoloni e Associati.

“Progettiamo soluzioni tecnologiche partendo dalle esigenze concrete delle aziende. La collaborazione con Trefoloni e Associati ci consente di affiancare a queste competenze una visione strutturata della comunicazione, contribuendo a valorizzare anche all’esterno l’innovazione e le capacità delle imprese”, commenta Francesco Retrosi, co-fondatore di SqualiOnline insieme a Loredana Shashku.

La partnership si svilupperà attraverso iniziative commerciali congiunte, la condivisione di opportunità e la progettazione di interventi integrati, capaci di rispondere alle esigenze delle aziende sia sul fronte tecnologico sia su quello della comunicazione.

Trefoloni e Associati opera nei settori dell’ufficio stampa, delle pubbliche relazioni, della comunicazione strategica e delle media relations.

SqualiOnline è uno studio di ingegneria informatica specializzato nella progettazione e nello sviluppo di software aziendali, applicazioni web e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.