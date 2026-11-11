Utili +124% per Lmdv, nel 2025 a 60 milioni

Lmdv Capital, società guidata da Leonardo Maria Del Vecchio, archivia un esercizio di forte espansione e chiude il suo primo bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali con un utile netto di 59,9 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 25,6 milioni del 2024. Un risultato che testimonia la solidità e l’efficacia delle strategie di investimento promosse dalla family office di Leonardo Maria Del Vecchio.

Nel corso dell’anno il valore lordo degli asset è salito a 690,5 milioni di euro (+76,1%), mentre il patrimonio netto si è attestato a 328,6 milioni, segnando un balzo del 38,4% rispetto ai 237,5 milioni del 2024. Gli investimenti netti hanno raggiunto quota 175,9 milioni, indirizzati prevalentemente verso settori chiave come Hospitality (85,8 milioni), Real Estate (39,2 milioni) e Media & Entertainment (33,5 milioni).

La rivalutazione del portafoglio - che a fine 2025 conta 57 posizioni per un valore complessivo di 582,2 milioni - è stata guidata dalle performance del Tech & Applied Innovation (+37,3 milioni) e dell’Hospitality (+17,4 milioni). Tra le operazioni strategiche di maggior rilievo spicca la cessione ad ottobre 2026 della quota nel fondo Sound Ventures AI Fund, che ha generato una plusvalenza di 32,4 milioni di dollari con un incasso pari a 8,1 volte il capitale investito.