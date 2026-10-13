Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 06:30
In evidenzaAggiornato alle ore 06:30
Aziende

Volkswagen in Cina: consegne giù di oltre il 38%

Le consegne globali si fermano a 1,88 milioni di veicoli, segnando un crollo del 14,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Matilde Sperlinga
Volkswagen dimezza i modelli carte, coperte sui 120mila esuberi
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Il regno incontrastato dell’auto era una volta la Germania, ma ora la storia sta cambiando. Tra i corridoi e le linee di montaggio di Wolfsburg si respira l’aria di un gigante industriale costretto a rincorrere, sospeso tra i nuovi giganti asiatici e un mercato di casa che frena.

I numeri del terzo trimestre del 2026 fotografano in pieno questa svolta per il gruppo Volkswagen. Le consegne globali si fermano a 1,88 milioni di veicoli, segnando un crollo del 14,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Guardando il bilancio dei primi nove mesi, il consuntivo sfiora i 6 milioni di unità, lasciando sul terreno oltre mezzo milione di vetture (-9%). Una stangata che porta un nome ben preciso: la Cina.

All’ombra della Grande Muraglia, dove l’ex colosso tedesco fino a ieri dominava la mobilità, la contrazione è stata un vero e proprio terremoto. Un crollo del 38,5% nel trimestre (-30,2% nei nove mesi) che rivela quanto la spinta dei marchi locali e la competizione spietata sui prezzi stiano mettendo al muro i vecchi pionieri dell’Occidente.

Eppure qualche raggio di sole riesce a farsi strada. Mentre negli Stati Uniti il mercato delle auto a batteria crolla improvvisamente di oltre l’80%, in Europa le auto elettriche di Volkswagen mettono il turbo, con un balzo delle vendite del 19,6% sul trimestre e facendo schizzare gli ordini europei del 60%.

«Nel nostro mercato di casa assistiamo a un’accelerazione significativa», analizza il responsabile delle vendite Martin Sander. A spingere la svolta è soprattutto l’arrivo della nuova famiglia di elettriche urbane da città, che ha già incassato oltre 150mila ordini. La prova che la strada per la transizione non si è chiusa, ha solo cambiato mappa.

Per Volkswagen, la sfida ora è tornare a crescere in un mercato cinese che non aspetta più i costruttori tedeschi e difendere, intanto, la propria roccaforte europea.

VolkswagenCina
Commenti