Presentata per l’incasso la vincita del secondo Jackpot di Win for Italia Team, la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per sostenere lo sport olimpico italiano. Il “6” del valore di 1.207.692,96 euro è stato realizzato il 2 ottobre 2026 a Cantú (Como) presso il punto di vendita Sisal Caffè Tagliabue situato in via A. Grandi, 6. Combinazione vincente: 2 – 4 – 6 – 18 – 29 – 39

Vincita inaspettata arrivata proprio a chi ha una grande passione per lo sport, che ha premiato “Gino” - nome di fantasia scelto dall’uomo che ha centrato il “6” milionario - perché il titolare del biglietto è un commerciante che si descrive come una persona semplice, impegnata nella propria attività lavorativa, abituata a giornate intense ed ha una grande passione per lo sport. Non a caso l’attività fisica è una presenza costante nella sua quotidianità, importante soprattutto per il benessere e la salute: ama infatti la montagna, lo sci, le camminate, la bicicletta e andare in palestra. Ed è proprio questo legame ad aver contribuito alla sua curiosità verso Win for Italia Team, il gioco lanciato il 28 settembre scorso per contribuire a supportare i progetti olimpici dell’Italia Team.

“Credo sia importante dare forza allo sport e permettere agli atleti di continuare a coltivare le proprie capacità”, racconta Gino che è stato colto completamente di sorpresa quando ha scoperto di aver vinto: “All’inizio ero quasi preoccupato, perché non riuscivo a capire se fosse vero. Sono rimasto attonito, senza sapere bene come reagire”. La prima persona con cui ha condiviso quanto era accaduto è stata la moglie, che ha accolto la notizia con calma e lucidità infondendogli soprattutto serenità, gioia e un pizzico di commozione.

Lo sport, per Gino, non è infatti soltanto un’attività da praticare, ma anche una fonte di entusiasmo. Segue con particolare interesse lo sci e il ciclismo, senza trascurare il basket. Tra le atlete che ammira per i risultati raggiunti annovera soprattutto le campionesse azzurre dello sci alpino tanto che se potesse contribuire direttamente al sostegno di una disciplina, sceglierebbe proprio lo sci, il ciclismo o il basket. Pensa inoltre agli atleti con disabilità, che gli piacerebbe vedere sostenuti attraverso iniziative dedicate.

E quando gli si chiede quale messaggio affiderebbe a un giovane atleta impegnato a inseguire il proprio sogno, la risposta arriva con semplicità, la stessa con cui racconta la propria esperienza: “Gli direi di credere davvero in quello che sta facendo e di continuare a impegnarsi per il suo obiettivo”.

Quanto alla vincita, Gino guarda al futuro con concretezza a partire dal desiderio di destinare una parte della somma al risparmio o a un investimento mantenendo saldi i valori che hanno sempre guidato le sue scelte. Tra i suoi progetti c’è anche il desiderio di fare qualcosa per gli altri, sostenendo un’associazione benefica che individuerà nel prossimo futuro.

“Nella vita sono abituato a rimboccarmi le maniche e a conquistarmi ogni cosa con il lavoro. Questa vincita mi ha lasciato senza parole, ma so che ci sono valori che nutro da sempre e che non cambieranno mai: la famiglia, il lavoro e il desiderio di costruire un futuro sereno - aggiunge -. Lo sport italiano è un mondo che amo e che sento vicino, e sapere che c’è un’iniziativa che può contribuire a supportare gli atleti e a far crescere lo sport olimpico italiano è per me motivo di soddisfazione”.

Il regolamento di Win for Italia Team prevede la selezione di 6 numeri tra 40; estrazione quotidiana; categorie di vincita: 6, 5, 4, 3 o 2 numeri indovinati; primo premio: Jackpot ad accumulo progressivo.