Win For Italia Team, presentato per l’incasso il Jackpot da 1,2 milioni

È stata presentata per l’incasso la vincita del primo Jackpot di Win for Italia Team, la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano. Il “6” del valore di 1.200.445,50 euro è stato realizzato il 28 settembre a Roma presso il punto di vendita Sisal Al Cafè Romano, in Via Principe Amedeo, 176. Combinazione vincente: 10 – 12 – 19 – 24 – 33 – 34.

Una vincita legata a una scelta del tutto estemporanea perché “Miss Fortuna” nome di fantasia scelto dalla donna che ha centrato il Jackpot proprio nel giorno del lancio del gioco e del primo concorso. La titolare del biglietto, un’impiegata romana che ha richiesto l’anonimato, si definisce una “segretaria multitasking”. Nella sua vita quotidiana, oltre al lavoro e alla famiglia, ci sono la lettura, i viaggi, la musica e il cinema, ma anche il tempo dedicato semplicemente a recuperare energie e riposarsi, che definisce “rigenerante ed essenziale per affrontare le giornate con una carica positiva”.

Il 28 settembre, si era recata nel punto vendita per una sosta occasionale, durante la quale ha notato i materiali informativi del nuovo gioco. “Sono entrata per prendere un caffè, la novità ha attirato la mia attenzione e ho deciso di provare. Ho scelto dei numeri a caso, senza un motivo preciso, semplicemente lasciandomi guidare dalla curiosità”.

Poi la giornata è proseguita normalmente, senza che quella giocata assumesse un significato particolare ma più tardi, attraverso le informazioni diffuse dai media, la vincitrice ha fatto l’inattesa scoperta: “Ho sentito che qualcuno aveva vinto il Jackpot Win for Italia Team e mi sono ricordata di aver partecipato anch’io. Ho verificato online l’esito della mia giocata ma non avevo nessuna aspettativa e quando ho scoperto la corrispondenza dei numeri ho fatto davvero fatica a crederci. Per me era una situazione completamente nuova da gestire”.

Dopo la scoperta, la ricevuta è stata conservata provvisoriamente in casa “in un posto normale, dove tengo abitualmente le mie cose, per me ogni luogo della casa è un posto sicuro, quindi non ho fatto particolari ragionamenti su dove nasconderla”. La notizia è stata condivisa soltanto con la famiglia e insieme alle persone più care ha mangiato una torta in casa, per festeggiare “È stato un momento semplice, ma per noi importante”.

La somma vinta rimarrà accantonata, mentre la donna si prenderà il tempo necessario per valutare con attenzione come gestirla, spiega: “Preferisco tenere l’importo da parte e avere il tempo per fare delle scelte consapevoli e sagge per il futuro. Se penso a quella sera - conclude Miss Fortuna - la cosa che mi colpisce di più è l’imprevedibilità degli eventi: ero entrata per un caffè e, poco dopo, si è verificata questa combinazione. Un evento che non avrei mai immaginato e che sarebbe accaduto proprio a me, legato idealmente alle immagini degli atleti dell’Italia Team”.

Il regolamento di Win for Italia Team prevede: selezione di 6 numeri tra 40; estrazione: quotidiana; categorie di vincita: 6, 5, 4, 3 o 2 numeri indovinati; primo premio; Jackpot ad accumulo progressivo.