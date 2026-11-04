X Factor, Alex Fontana e Patrizia Napolano favoriti per la vittoria

Il percorso verso la finale di X Factor 2026 corre lungo la 921, la linea che collega Secondigliano e Giugliano, oggi protagoniste di una sfida tutta campana ai vertici dei pronostici del talent show targato Sky. Secondo gli esperti Sisal, infatti, i favoriti alla vittoria sarebbero Alex Fontana e Patrizia Napolano, protagonisti di un duello che, settimana dopo settimana, si fa sempre più serrato.

Proprio Alex Fontana, originario di Secondigliano, ha conquistato la vetta dei pronostici: un suo possibile trionfo è ora offerto a 3,00, davanti a Patrizia Napolano, a 4,00, cittadina di Giugliano e una delle voci più potenti di questa edizione. Un sorpasso che, dopo l’ultima puntata, ha ribaltato gli equilibri delle scorse settimane, quando proprio Patrizia guidava la corsa alla vittoria.

I due talenti Napoletani sono sicuramente i volti che più hanno stupito e colpito il pubblico per le loro capacità vocali e interpretative, ma la distanza tra loro è cortissima. Uno scontro diretto tra il rocker concittadino di Geolier e la “Soul sister” giuglianese, infatti, vedrebbe il primo avere la meglio, seppur di misura: Fontana è dato a 1,80, contro la Napolano a 1,90, nel testa a testa su Sisal.it. Una sfida apertissima, dunque, che promette di tenere con il fiato sospeso il pubblico campano fino alle battute finali della competizione.

Sul palco del Forum di Assago, dunque, la competizione si fa sempre più accesa e,

tra sorpassi e pronostici in continua evoluzione, Secondigliano e Giugliano inseguono lo stesso sogno: riportare la Campania sul gradino più alto del podio. Un traguardo che manca ormai da otto anni. Era il 2018 quando Anastasio conquistava la vittoria di X Factor, regalando alla Campania l’ultimo successo nel talent show. Da allora, nessun altro concorrente campano è riuscito a ripetere l’impresa. Quest’anno, però, con due protagonisti ai vertici dei pronostici, riportare il titolo all’ombra del Vesuvio è una possibilità più vicina che mai.