Young Platform licenzia la propria tecnologia di exchange a Troops (Nasdaq: Troo): firmato il term sheet per la nuova piattaforma di asset digitali sviluppata con Efforce

Young Platform S.p.A., exchange italiano di cripto-asset fondato a Torino nel 2018, ha firmato un term sheet strategico con TROOPS, Inc. (Nasdaq: TROO), conglomerata con sede a Hong Kong, per la licenza della propria piattaforma di exchange. Sulla base della tecnologia di Young Platform, TROOPS lancerà e gestirà, insieme a EFFORCE Group co-fondata da Steve Wozniak co-fondatore di Apple,, un nuovo exchange di asset digitali in USA.

Il term sheet, sottoscritto il 30 ottobre 2026, definisce i termini principali del futuro contratto di licenza. L’operazione è stata annunciata da TROOPS il 30 ottobre 2026.

Le parti collaboreranno inoltre su configurazione, integrazione e sviluppi futuri della piattaforma. Per TROOPS, l’accesso a una tecnologia già in produzione riduce in modo significativo i tempi di sviluppo del proprio exchange e della più ampia infrastruttura per asset digitali.

L’accordo si inserisce nel percorso di integrazione tra TROOPS ed EFFORCE Group, piattaforma blockchain per l’efficienza energetica co-fondata da Steve Wozniak, oggetto di un accordo condizionato di acquisizione annunciato a ottobre 2026. I co-fondatori di EFFORCE Jacopo Visetti e Sergio Carloni sono entrati nel management di TROOPS, rispettivamente come Independent Director e Chief Operating Officer.

Young Platform agisce come fornitore di tecnologia e non presta servizi regolamentati nell’ambito dell’accordo: la responsabilità di ottenere le autorizzazioni necessarie a operare l’exchange nelle giurisdizioni di riferimento resta in capo al licenziatario. La proprietà intellettuale della piattaforma resta di Young Platform.

“Abbiamo costruito il nostro exchange in otto anni di operatività sul mercato europeo, con gli standard di sicurezza e compliance che questo mercato richiede”, ha dichiarato Andrea Ferrero, Co-CEO e Co-Founder di Young Platform. “Che un operatore quotato al Nasdaq scelga questa tecnologia come base della propria infrastruttura conferma che il nostro stack tecnologico risponde ai più alti standard qualitativi. È un modello che intendiamo replicare: mettere a disposizione di altri operatori, in Europa e fuori.”

“Questo accordo rappresenta una tappa importante nell’esecuzione della nostra strategia sugli asset digitali”, ha dichiarato Damian Thurnheer, President e CEO di TROOPS, Inc., nel comunicato diffuso dalla società il 30 ottobre 2026.

“Con Young Platform portiamo nel progetto una tecnologia di exchange matura, sviluppata e operata in Europa”, ha dichiarato Jacopo Vanetti, CEO di EFFORCE Group. “Partire da un’infrastruttura già in produzione ci consente di concentrarci su ciò che conta: tempi di lancio rapidi, sicurezza e un’esperienza affidabile per gli utenti. È un passo concreto nel percorso con TROOPS per costruire un’infrastruttura di asset digitali”

Young Platform

Young Platform è un exchange italiano di cripto-asset fondato a Torino nel 2018, con oltre 1,4 milioni di utenti registrati. Iscritta al registro OAM degli operatori in valute virtuali, la società offre compravendita e custodia di cripto-asset, conto di pagamento con carta e percorsi di formazione tramite Young Platform Academy. Fa parte di Young Platform Group, che include Fleap, piattaforma per la tokenizzazione di real-world asset. youngplatform.com

TROOPS, Inc.

TROOPS, Inc. (Nasdaq: TROO) è una conglomerata con sede a Hong Kong attiva in mortgage lending, investimenti immobiliari, un marketplace finanziario basato su AI, blockchain e SaaS, consulenza su migrazione e visti e consulenza assicurativa. troops.co

EFFORCE Group

EFFORCE è una piattaforma blockchain per l’efficienza energetica e i mercati degli asset ambientali, co-fondata da Steve Wozniak, Jacopo Visetti e Sergio Carloni.