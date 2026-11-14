Agricole avanti su Bpm, ma c’è il nodo prezzo

Tanto, anzi tantissimo, lavoro da fare. Banco Bpm manda chiari segnali a Parigi circa la necessità di mettere in piedi una proposta economica che vada incontro agli altri soci di Piazza Meda. Il presidente dell’istituto milanese, Massimo Tononi, non nasconde che la logica industriale del progetto di unione con Crédit Agricole Italia sia «solida», ma allo stesso tempo c’è «tantissimo lavoro da fare» allo scopo di «tutelare in maniera adeguata» tutti i soci attraverso una valorizzazione di quel premio di contendibilità che svanirebbe con le nozze che porterebbero un forte trasferimento di controllo a favore di Parigi che salirebbe dal 29,6 al 45% del capitale senza un’Opa. A ribadire il concetto è stato anche il presidente del comitato parti correlate, Giampiero Massolo, secondo cui questa perdita sostanziale di contendibilità va «assolutamente valutata», a tutela di quel 70% dell’azionariato che non risponde all’Agricole. Parole che vanno a rafforzare quanto emerso dal cda di giovedì, che ha dato mandato al ceo Giuseppe Castagna di iniziare i negoziati per un’operazione che darebbe vita dal terzo gruppo bancario del Paese con 6,5 milioni di clienti e oltre 2.300 filiali.

Castagna andrà al tavolo negoziale soffermandosi in primis sul premio da riconoscere, che i francesi hanno calcolato non sul valore di Borsa di Banco Bpm ma sulla valutazione fatta dall’Agricole dei propri asset non quotati; così come fa storcere il naso l’entità del dividendo straordinario di 1 miliardo di euro, di cui quasi 300 milioni torneranno nelle casse di Parigi.

Dal canto suo l’Agricole accoglie con favore la disponibilità di Bpm a negoziare. La Banque Verte sottolinea la sua convinzione circa «l’interesse strategico e il forte potenziale di creazione di valore» di un matrimonio che darebbe vita a «un gruppo bancario e finanziario italiano più solido, più diversificato e più innovativo, che unisca vicinanza e forza, identità italiana e dimensione europea, radicamento territoriale e capacità di investimento».

In Borsa il Banco Bpm è salito dell’1,47% a 14,88 euro sulle scommesse per un possibile miglioramento delle condizioni dei francesi. Intanto, l’agenzia di rating Moody’s ha rimarcato che la proposta dell’Agricole non avrà probabilmente un effetto immediato sui rating, ma potrebbe rivelarsi, in ultima analisi, positiva per la banca italiana.