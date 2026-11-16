Banche Usa, servizi online in tilt: migliaia di clienti impossibilitati ad accedere ai propri conti

Disservizi diffusi per i servizi bancari online negli Stati Uniti. Diverse tra le principali banche americane, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank, stanno facendo i conti con problemi tecnici che stanno impedendo a migliaia di clienti di accedere regolarmente ai propri conti e utilizzare le piattaforme digitali.

A riportare la notizia sono i media statunitensi, secondo cui nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti su Downdetector, il portale che monitora le interruzioni dei servizi online. Le difficoltà riguardano soprattutto l’accesso tramite i siti web e le applicazioni per smartphone. Numerosi clienti lamentano inoltre problemi nell’esecuzione dei trasferimenti di denaro.

Tra gli istituti coinvolti c’è Chase. Il servizio di assistenza della banca ha confermato la presenza di un disservizio, spiegando che i tecnici sono al lavoro per individuare e risolvere un problema che sta interessando le piattaforme di banking online.

Al momento, dunque, i clienti coinvolti potrebbero continuare a riscontrare difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del malfunzionamento né sui tempi necessari per il completo ripristino delle piattaforme.

Le segnalazioni giungono dopo il grave disservizio di Microsoft, iniziato venerdì e protrattosi per ore, che ha interessato piattaforme quali Outlook, Teams e Copilot. E dopo i problemi al controllo aereo che nella notte tra venerdì e sabato hanno gettato nel caos i voli in tutti gli scali americani e quelli con destinazione Usa. Al momento, riferiscono i media, non c’è nessuna notizia di un possibile attacco informatico né di un collegamento con irecenti episodi di Microsoft e degli aerei.