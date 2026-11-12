Banco Bpm, all'esame del cda l'offerta di nozze dell'Agricole

La proposta di nozze tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia sarà oggi al vaglio del cda di Piazza Meda. L’istituto milanese formulerà le prime osservazioni ed è difficile ipotizzare che emergano indicazioni nette, con il ceo Giuseppe Castagna che in passato si è mostrato aperto a valutare un deal con Credit Agricole Italia. Ci sarà tempo per negoziare e il cda potrebbe decidere di nominare subito gli advisor per avviare un’analisi approfondita dell’operazione. L’altra protagonista del possibile merger, Credit Agricole Italia, rimarca come si sia solo «all’inizio di un percorso, non di fronte a un’operazione già definita». L’ad Hugues Brasseur, in una lettera ai dipendenti sottolinea come l’assetto di governo societario previsto dalla proposta di aggregazione formulata dalla casa madre francese sia «equilibrato» ed accompagnato da «una visione industriale e imprenditoriale di lungo termine, orientata a preservare l’identità e l’autonomia operativa della società risultante dalla fusione».

Dopo la fase iniziale di negoziazione, lo snodo essenziale sarà l’assemblea straordinaria di Bpm, dove servirà il voto favorevole di almeno due terzi del capitale presente e, per evitare l’Opa obbligatoria attraverso il meccanismo del whitewash, l’assenza del voto contrario della maggioranza degli altri soci presenti, esclusa Agricole.

L’esito dipenderà anche da come si esprimerà il nocciolo dei soci italiani, riunito nel patto di consultazione che raccoglie il 5,91% del capitale di Bpm e che il prossimo 19 novembre farà una prima riflessione sull’offerta. Spiccano le presenze di Enpam (1,99%), Cassa Forense (1,66%), Inarcassa (1%), le Fondazioni di Lucca (0,65%) e Alessandria (0,5%), che negli anni hanno supportato sempre l’operato di Castagna. La garanzia della conferma del banchiere campano alla guida della nuova entità potrebbe essere un punto a favore e così pure il voler preservare la sede a Milano e ampi spazi di autonomia rispetto a Banque Verte, già il primo azionista con una quota vicina al 30% e che post-nozze salirebbe al 45 percento.

Anche la Borsa aspetta i prossimi sviluppi, con il titolo Bpm arretrato ieri dello 0,6%. Gli analisti si mostrano costruttivi verso l’aggregazione, ritenuta da Santander «strategicamente interessante» e con «un significativo aumento di valore per gli azionisti». Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca l’agenzia di rating Morningstar Dbr: «La logica dell’operazione appare forte, essendo le due attività largamente complementari».