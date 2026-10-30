Binance conferma l’attacco hacker: nel primo bilancio congelati oltre 2,5 miliardi, Bitcoin perde più del 3%

Binance, piattaforma online per acquistare, vendere e scambiare criptovalute come Bitcoin ed Ether, conferma un grave attacco informatico e interviene per bloccare la movimentazione degli asset coinvolti. La società comunica il congelamento di oltre 2,5 miliardi di dollari e la sospensione delle operazioni su alcuni prodotti. L’azienda assicura che “i fondi degli utenti sono assolutamente al sicuro”, mentre proseguono le verifiche sulla portata dell’incidente.

Il blocco dei fondi e delle operazioni

Il congelamento dei fondi punta a impedirne la sottrazione, mentre Binance sospende le operazioni su alcuni prodotti, senza precisare quali siano coinvolti. Le somme bloccate non corrispondono necessariamente alle perdite effettive e il primo aggiornamento non consente ancora di stabilire l’ammontare definitivo dei danni.

Le segnalazioni prima della conferma

L’annuncio di Binance segue le segnalazioni di alcuni osservatori del settore, che nelle ore precedenti avevano rilevato indizi di una possibile intrusione nei sistemi. La conferma dell’incidente riporta al centro dell’attenzione la sicurezza della piattaforma, ma lascia ancora aperti diversi interrogativi. Nel primo aggiornamento, la società non ha specificato come gli aggressori siano riusciti ad accedere né quali vulnerabilità abbiano sfruttato per condurre l’attacco.

Il confronto con il precedente Bybit

Le prime valutazioni prospettano un episodio potenzialmente superiore, per dimensioni, al furto da 1,5 miliardi di dollari subito da Bybit nel febbraio 2025. Quel precedente era stato attribuito ad hacker legati alla Corea del Nord. Il collegamento riguarda l’attacco a Bybit: il resoconto del 29 ottobre non identifica invece i responsabili dell’incidente Binance né ne certifica un bilancio definitivo.

Bitcoin perde oltre il 3%

Alla diffusione della notizia, il Bitcoin registra una flessione superiore al 3%. Il movimento accompagna una fase di incertezza sull’entità dell’attacco e sulle conseguenze operative per la piattaforma. L’assicurazione aziendale sulla sicurezza dei fondi resta distinta dagli esiti dell’indagine, necessari per ricostruire le transazioni coinvolte e definire l’impatto economico.