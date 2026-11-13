Bpm apre all’Agricole. Ma alza le richieste

Piazza Meda avvia approfondimenti sulla proposta dell’Agricole. Dopo aver esaminato la lettera ricevuta dai francesi per una potenziale fusione di Crédit Agricole Italia in Banco Bpm, il cda dell’istituto milanese ha deciso di avviare gli approfondimenti necessari «per verificare, nell’interesse di tutti gli stakeholders della banca, la fattibilità della potenziale operazione, che potrebbe portare alla costituzione di un gruppo di primaria importanza nel panorama bancario italiano». Piazza Meda tra le righe fa capire che la proposta dovrà risultare allettante per i soci di minoranza con la corresponsione di un premio adeguato visto che la salita del socio francese dal 29,6% al 45% determinerebbe la sostanziale perdita di contendibilità di Bpm; pertanto, il board ritiene «essenziale» che venga data la possibilità di sottoporre all’assemblea «una proposta basata sull’adozione di criteri valutativi che riflettano adeguatamente la suddetta perdita di contendibilità nonché i punti di forza del modello di business della banca», così da essere «in grado di raccogliere il massimo consenso possibile tra gli azionisti, anche ai fini del cosiddetto whitewash (l’esenzione dall’Opa obbligatoria ndr), valorizzando in maniera adeguata il loro investimento».

Il cda ha così dato mandato al ceo Giuseppe Castagna di avviare le discussioni con i francesi per verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l’aggregazione. Intanto, dal quartier generale di piazza Meda hanno rimarcato come non risultano fondate le voci circa la volontà o possibilità che la Banque Verte spinga per cedere Anima, sgr che gestisce asset per oltre 200 miliardi.

Se le manovre su Piazza Meda sono ancora alle battute iniziali, l’Opas promossa da Intesa Sanpaolo su Mps è prossima al via (il 24 novembre) e ieri il ceo Carlo Messina ha rimarcato come l’acquisizione sia stata pensata nell’interesse degli azionisti di Intesa, ma anche come «operazione di sicurezza nazionale». Intervenendo in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sistema bancario, finanziario e assicurativo, il numero uno di Intesa si è soffermato anche su Generali. Se l’Opas andrà in porto e Intesa deterrà il 13%, il Leone di Trieste non sarà più scalabile. «Soprattutto poi se Unicredit permarrà nell’azionariato avremo molto piacere nel condividere con loro, con Delfin e con Caltagirone la stabilità di Generali. Si è messo in sicurezza anche il risparmio che, all’interno di Generali, rimane per il nostro Paese», ha chiosato Messina, ribadendo la volontà di non interferire nella governance della compagnia triestina.