L’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna (in foto) non sembra volersi consegnare ai francesi del Crédit Agricole, primo azionista che propone un’integrazione «amichevole» con le sue attività italiane lasciando l’ad di Piazza Meda alla guida del nuovo gruppo (su questo «nessuno ha parlato con me», ha però puntualizzato il numero uno di Piazza Meda). «Ci sentiamo molto tranquilli e molto in forma anche da soli, abbiamo ulteriori possibilità di crescita. È evidente che esaminiamo nell’interesse degli azionisti e dei territori tutte le offerte e le possibilità di crescita che ci vengono proposte, anche in un’ottica che può essere quella paneuropea, perché è ovvio che lì arriveremo prima o poi», ha detto Castagna durante un evento ieri a Milano ritornando sulla proposta di Parigi. Il piano dell’Agricole - ha proseguito il banchiere - per ora è nelle fasi «super preliminari» e non va considerato una «cosa fatta». Non c’è una valutazione «puntuale» del Banco mentre il ruolo di Anima, in competizione con Amundi, non sarebbe in discussione: «è il nostro distributore» e resterà «al nostro fianco».

Quanto alla valutazione della proposta francese, Castagna ha sottolineato che «fino a quando sarò amministratore delegato di Banco Bpm penso a tutelare l’interesse» dei soci. Il gruppo ritiene di «essere in forma anche da solo». Il cda ha chiesto allo stesso Castagna di trattare, tenendo però in considerazione «criteri valutativi che riflettano adeguatamente» la perdita di contendibilità della banca. Il segretario della Fabi, Lando Maria Sileoni, riguardo alle nozze Bpm-Agricole, parla di «opportunità importante», ma prima occorrerà «conoscere nei dettagli il progetto industriale». E per questo il principale sindacato bancario chiede «investimenti in Italia, la valorizzazione del personale e un sostegno concreto alle piccole e medie imprese».