Quindici milioni di documenti per riaprire il dossier Deutsche Bank e mettere sotto esame la gestione di Christian Sewing, amministratore delegato della banca tedesca dal 2018. È il materiale alla base di Inside Deutsche Bank, l’inchiesta internazionale che, secondo il Financial Times, racconta carenze nei controlli, operazioni controverse e informazioni tenute lontane dagli azionisti. Email, verbali e indagini interne interrogano il percorso di risanamento avviato dal manager: quanto è cambiata la banca dietro il recupero degli utili?

Due whistleblower e una rete mondiale

L’archivio è stato consegnato da due whistleblower ai giornalisti Josy Joseph e Khadija Sharife. A esaminarlo, riferisce Le Monde, sono stati oltre 230 giornalisti di circa cinquanta testate: tra i partecipanti, secondo il FT, figurano anche New York Times, Der Spiegel e Paper Trail Media. Il coordinamento è di Barracuda Media, con il supporto tecnico del centro tedesco DARC. I due informatori dichiarano di avere agito nell’interesse pubblico, spinti in particolare dai rapporti della banca con gli oligarchi russi.

Sewing, il risanamento sotto esame

Il nodo dell’inchiesta è la distanza tra il rilancio rivendicato dai vertici e le criticità descritte nelle comunicazioni interne. Secondo il Financial Times, i documenti mostrerebbero Sewing sollecitare una maggiore assunzione di rischio e contestare la funzione di compliance, incaricata di verificare il rispetto delle regole. Il quotidiano ricostruisce inoltre debolezze nella gestione dei clienti rischiosi e problemi contabili non comunicati agli azionisti: elementi che riportano al centro il rapporto tra obiettivi commerciali e capacità di controllo.

Russia, Epstein e i documenti di Trump

Tra i primi capitoli pubblicati, il FT descrive progetti di espansione delle attività russe nonostante le preoccupazioni dei controllori interni e quasi 600 milioni di dollari di pagamenti sospetti collegati a Jeffrey Epstein. Un altro filone riguarda Donald Trump: nel 2017 la banca inviò per errore a un commercialista documentazione fiscale relativa a 1.586 conti, compreso quello del presidente. Secondo il quotidiano, Sewing fu informato della gestione dell’incidente, che non venne comunicato ai clienti coinvolti.

Il costo degli scandali e la replica della banca

Dal 2012 Deutsche Bank ha sostenuto almeno 18,6 miliardi di euro per chiudere contenziosi e procedimenti delle autorità, secondo il FT. L’istituto replica che le vicende richiamate risalgono a molti anni fa, in alcuni casi a due decenni, e che quelle pertinenti erano già state esaminate e discusse con i regolatori. Rivendica una trasformazione sotto Sewing e 7 miliardi investiti nei controlli tra il 2019 e il 2025. L’inchiesta proseguirà con altri capitoli, dai pagamenti a un reale del Qatar alle vulnerabilità dei presìdi antiriciclaggio.