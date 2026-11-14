Generali apre a Unicredit. Unipol verso il 30% di Bper

A Trieste porte aperte per un accordo di bancassurance con Unicredit. «Siamo decisamente interessati a partnership con Unicredit o qualsiasi istituzione finanziaria con quel tipo di solidità e reputazione», ha rimarcato il deputy ceo di Generali, Giulio Terzariol, nel giorno della presentazione dei conti trimestrali. «Come sempre ti devi sedere a un tavolo, guardare a quali commissioni upfront devi pagare e poi ci sono tutti i termini economici su cui lavorare», ha aggiunto il top manager della compagnia triestina dopo che in settimana il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, aveva auspicato un accordo commerciale con il Leone di Trieste.

Generali ha archiviato i primi 9 mesi dell’anno con premi lordi in crescita del 4,5% a 76,5 miliardi, guidati sia dal Danni (+6,3%) sia dal Vita (+3,5%). La raccolta netta Vita ha raggiunto gli 11,7 miliardi (+13,6%), risultato operativo a 6,45 miliardi (+8,5%), mentre l’utile netto ha toccato 3,6 miliardi (+11,9%). Crescita a doppia cifra nell’Asset & Wealth Management con risultato operativo a 1.039 milioni (+23,2%), dove spicca Banca Generali a 557 milioni (+34,4%). A livello patrimoniale, il Solvency Ratio staziona al 211%. La compagnia ha rimarcato come si sia trattato dei 9 mesi con il più elevato impatto di catastrofi naturali e di sinistri man-made mai registrato da Generali, complessivamente pari a 1,8 miliardi al netto dei recuperi riassicurativi. Questo impatto è stato di 1,1 miliardi superiore rispetto ai primi nove mesi del 2025. Il mercato ha accolto con freddezza i conti con titolo Generali sceso dell’1,09%. Debole anche Unipol (-1,22%) che a sua volta ha diffuso i conti al 30 settembre che evidenziano un utile netto consolidato a 1,26 miliardi, in crescita del 12,6%. Il risultato sale a 1,39 miliardi (+12,4%) includendo il contributo della partecipazione in Bper per l’intero periodo. Quanto al risiko, Unipol prevede di salire a ridosso del 30% di Bper, convertendo i derivati sul 10% del capitale, «prima dell’assemblea di aprile».

La compagnia presieduta da Carlo Cimbri ha visto la raccolta diretta salire a 12,8 miliardi (+5,3%), con 7 miliardi nei rami Danni (+3,9%) e 5,75 miliardi nel Vita (+7,2%). Nel comparto Danni spicca l’Auto, con premi in aumento del 4,9% a 3,46 miliardi, mentre la Salute cresce dell’8,2% a 998 milioni. A livello patrimoniale, il Solvency ratio consolidato raggiunge il 244%, rispetto al 230% di fine 2025. Il ceo Matteo Laterza vede il gruppo è «sul binario giusto» per raggiungere i target del 2026 e ha sottolineato come l’investimento in SpaceX, risalente al 2022, ha fruttato una plusvalenza di 170 milioni con la dismissione post Ipo dell’85% delle azioni in portafoglio (il restante 15% sarà dismesso entro fine 2026).