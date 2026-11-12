Messina: “Le banche aiutano il Paese, ma servono regole certe”

Carlo Messina torna a mettere sul tavolo del governo le preoccupazioni del sistema bancario sulla legge di Bilancio, ma lo fa rivendicando allo stesso tempo il ruolo degli istituti di credito nell’economia italiana. In audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, il ceo di Intesa Sanpaolo invita a guardare alla contribuzione complessiva delle banche e al loro peso nel sostenere il Paese.

“Senza le banche non ci sarebbe il finanziamento del debito pubblico”, sottolinea Messina, ricordando che circa 600 miliardi di euro di debito pubblico sono in mano a banche e assicurazioni. Un legame che, secondo il banchiere, rende evidente la comunanza di interessi tra sistema finanziario e Stato. “Il principale creditore del Paese ha interesse che il Paese vada meglio possibile e ovviamente fa di tutto perché questo possa accadere”, osserva, aggiungendo che tutto deve avvenire “nel rispetto reciproco”.

Il nodo del Superbonus e la certezza delle regole

Il punto più delicato dell’audizione riguarda però la scelta di spalmare in dieci anni una parte dei crediti fiscali legati al Superbonus. Una misura che Messina contesta soprattutto per gli effetti che può produrre sulla certezza dei rapporti tra banche e Stato.

“Gli ecobonus portati a dieci anni sono delle formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori”, afferma il numero uno di Intesa. “Mi scade l’anno prossimo un credito, me lo porti a dieci anni e senza interessi”. Una modifica che, a suo giudizio, potrebbe creare problemi anche sul piano della vigilanza europea: “Per le regole Bce rischiamo che si inneschino delle problematiche di classificazione”. Il riferimento è al possibile rischio di forbearance, cioè una modifica delle condizioni originarie di rimborso, con eventuali conseguenze a cascata sui rapporti finanziari.

Da qui la domanda rivolta alla politica: “Ma è possibile che questa norma non sia stata discussa prima per trovare delle soluzioni di liquidità diverse?”.

“Il carico fiscale deve essere equo”

Messina contesta anche il nuovo contributo richiesto al settore bancario, ma apre alla possibilità che le esigenze di finanza pubblica vengano affrontate attraverso un criterio più generale. “Devi essere equo sul carico fiscale, non puoi sempre agire sugli stessi settori”, dice.

Il ragionamento è che non siano soltanto banche ed energia ad avere beneficiato della fase di inflazione e di tassi elevati. “Tutti quelli che superano una soglia pagano una percentuale in più per questa legge di bilancio, cui è utile tutti contribuiscano”, propone il banchiere. “Non capisco perché non sia possibile. Questa non è un’operazione complicata”. Il punto, dunque, non è sottrarsi al contributo alle finanze pubbliche, ma evitare che il peso ricada sistematicamente sugli stessi comparti.

Messina ricorda anche il livello di imposizione sostenuto da Intesa Sanpaolo: sugli 8,2 miliardi di euro di utile dei primi nove mesi, “paghiamo 5,2 miliardi di imposte”. E una riduzione ulteriore degli utili avrebbe effetti anche sui destinatari dei dividendi: “Togliendo un miliardo ulteriore agli utili delle banche, e di Intesa Sanpaolo in particolare, si toglieranno 400 milioni di euro alle fondazioni e alle famiglie”.

“Disponibili a ridurre il debito e aumentare la crescita”

Il messaggio di Messina non è però quello di una contrapposizione al governo. Anzi, l’ad di Intesa rivendica la disponibilità dell’istituto a contribuire alle politiche di crescita.

“Come in tutti i Paesi del mondo credo che quando si prepara una legge finanziaria ci sia un’interazione con le persone che hanno competenze”, afferma. Intesa, spiega, ha proposto “interventi sugli immobili pubblici” e la possibilità di realizzare “Pnrr italiani finanziati da Intesa”. L’obiettivo dichiarato è chiaro: “Noi siamo disponibili per ridurre il debito pubblico e aumentare la crescita”.

Secondo Messina, quindi, la discussione dovrebbe spostarsi dal breve al medio-lungo periodo. “I problemi vanno affrontati nel medio e lungo termine e non per i tre mesi perché tra sei ci sono le elezioni”, osserva, pur ribadendo le proprie perplessità su alcune norme della manovra.

Titoli di Stato, il legame con il Paese

Un altro passaggio dell’audizione riguarda il ruolo delle banche come principali acquirenti del debito italiano. Messina respinge l’idea che il settore abbia beneficiato soltanto del sostegno pubblico. “Stiamo registrando perdite significative sui titoli di Stato”, afferma, spiegando che la banca subisce anche pressioni internazionali per l’elevata concentrazione sui Btp.

“Senza le banche non ci sarebbe il finanziamento del debito pubblico”, ribadisce. E, secondo il banchiere, il confronto tra costi e benefici deve tenere conto delle minusvalenze accumulate nei portafogli bancari: “Oggi tutto questo è a svantaggio delle banche e a vantaggio del debitore principale che è lo Stato”.

È proprio questo legame, conclude Messina, a rendere interesse delle banche e interesse del Paese due elementi strettamente collegati: “Il sistema bancario nel suo complesso e quello assicurativo rappresentano insieme un creditore dello Stato superiore rispetto alla Bce e alla Banca d’Italia”. Per questo “il principale creditore del Paese ha interesse che il Paese vada meglio possibile”.

Mps e la “sicurezza nazionale”

Nell’audizione trova spazio anche il dossier Monte dei Paschi di Siena, al centro dell’offerta di Intesa Sanpaolo insieme a Unipol. Messina spiega che l’idea di intervenire su Mps è maturata “dopo aver ascoltato le parole chiarissime del Procuratore capo di Milano davanti alla vostra Commissione”.

In quell’occasione, racconta, si è reso conto che “l’elemento su cui si stava costruendo la governance di Mps” presentava “fragilità”. Da qui la valutazione di un’operazione capace di creare valore per gli azionisti ma anche di rafforzare la stabilità del sistema.

“È un’operazione per la sicurezza nazionale”, sostiene Messina, ricordando che Mps aveva acquisito Mediobanca, che a sua volta detiene il 13% di Generali. “La nostra operazione è quindi finalizzata a mettere in sicurezza la filiera del risparmio. Quindi siamo intervenuti negli interessi dei nostri azionisti e del Paese”.

Quanto al Leone di Trieste, il ceo di Intesa esclude interferenze nella governance, ma sottolinea il peso della partecipazione: “Non abbiamo nessuna intenzione di avere elementi di interferenza sulla governance di Generali, ma è evidente che se Intesa Sanpaolo ha quel 13% di Generali, Generali non è più scalabile”.

Il filo conduttore dell’audizione resta così quello di una banca che rivendica il proprio ruolo nel sistema economico nazionale, chiedendo al tempo stesso alla politica certezza delle regole, equilibrio fiscale e una prospettiva di crescita di medio-lungo periodo. “Intesa Sanpaolo è il leader di mercato in Italia e lo è anche in Europa”, ricorda Messina. “Spero che questo sia considerato un vanto per il nostro Paese”.