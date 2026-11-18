Un Andrea Orcel scatenato riaccende l’arena del risiko bancario. Ieri l’amministratore delegato di Unicredit, durante un evento a Milano, ha parlato del futuro di Generali, di cui possiede il 9%. «Ci abbiamo investito perché credevamo fosse giusto, ormai abbiamo ottime relazioni e riteniamo, così come il management di Generali, che ci sia moltissimo da creare su alcuni filoni come distribuzione assicurativa, asset management e distribuzione bancaria attraverso la rete di agenti». Orcel stima una creazione di valore di «2,5-3 miliardi». Il riferimento alle buone relazioni con il management sembra una polizza assicurativa per il numero uno del Leone, Philippe Donnet. Un altro messaggio sembra essere destinato a Intesa Sanpaolo che, conquistata Mps, sarebbe azionista al 16% a Trieste: «Non c’è necessariamente bisogno di avere una combinazione», assicura Orcel, «Generali può benissimo restare indipendente» e creare quel valore (2,5-3 miliardi)», anche «cooperando e allineandoci». Poi: «Credo che questo sia un qualcosa che va bene a tutti gli azionisti». Carlo Messina aveva già aperto a partnership tra Generali e Unicredit. In effetti, di potenziale futuro ce n’è: l’istituto di Piazza Gae Aulenti ha il cantiere di integrazione con Commerzbank che ha ricevuto anche la benedizione europea con la possibilità di avere un accesso capillare per distribuire prodotti assicurativi nella principale economia europea (la Germania). Ma non solo: ci sono possibilità di business anche nell’Est Europa, dove hanno una presenza importante sia Generali che Unicredit.

«La Bce ci ha autorizzato, ieri (lunedì, ndr) abbiamo avuto l’ok della Federal Reserve e dell’Antitrust Ue», ha proseguito Orcel. «Adesso ci manca ancora l’autorizzazione dell’autorità di mercato polacca che arriverà entro fine mese. Una volta avute tutte le autorizzazioni potremo chiedere a Commerzbank di convocare un’assemblea straordinaria per prendere il controllo, assemblea in cui verrebbero eletti i nostri rappresentanti nel supervisory board».

Ma se la Germania è un cantiere aperto, Orcel dimostra di non aver ancora smaltito la delusione per non essere riuscito a prendere Banco Bpm e, quasi, sembra attendere un’opportunità nella quale infilarsi. Rivanga la questione Golden Power, che all’epoca gli impedì di affondare il colpo nella scalata a Piazza Meda. «Sono italiano e vorrei vincere come italiano però io non la vedo come francese o non francese la vedo come un vantaggio competitivo asimmetrico», il riferimento è all’offerta amichevole di Crédit Agricole per avere il Bpm e poi fonderlo con le sue attività italiane. «Noi abbiamo desistito (dall’acquistare Banco Bpm, ndr) perché era chiaro che con Golden Power avremmo assunto dei rischi per i nostri azionisti». Mentre il governo dovrà esprimersi sulla procedura Golden Power, il banchiere italiano chiede quindi un trattamento paritetico. «Se in un’operazione l’italiano è bloccato e il francese è aiutato arriviamo a una conclusione che forse, se non fosse stato così, saremmo arrivati in una situazione diversa».