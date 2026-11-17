Doppio semaforo verde all’acquisizione del controllo di Commerzbank da parte di UniCredit. Ieri l’istituto di piazza Gae Aulenti ha incassato dalla Federal Reserve statunitense il via libera all’Ops sull’istituto di Francoforte; a stretto giro è arrivata anche l’approvazione incondizionata da parte dell’autorità antitrust europea secondo cui l’operazione non solleva problemi di concorrenza nello spazio economico europeo. L’ultimo disco verde atteso è quello dell’Authority polacca, che dovrebbe essere ottenuto entro la fine di novembre. Secondo UniCredit, l’approvazione da parte dell’UE «invia un forte segnale positivo ai clienti e rafforza i vantaggi derivanti da una maggiore dimensione e da un’offerta complessiva potenziata». «Quando si sviluppa il mercato unico europeo si va nella giusta direzione», ha rimarcato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Da Bruxelles nessun dubbio circa l’importanza di questo passaggio di consolidamento a livello continentale. «È probabilmente la più grande operazione bancaria transfrontaliera dalla crisi finanziaria», ha rimarcato la commissaria europea Teresa Ribera, che ritiene il deal in grado di spianare la strada ad altre aggregazioni tra istituti di diversi Paesi dell’Ue. «Se dovesse esserci qualsiasi tipo di mossa da parte di un governo nazionale che potesse impedire questa fusione, potremmo reagire di conseguenza», ha avvertito Ribera. Il governo tedesco, che vanta una quota vicina al 13% in Commerz, ha posto diverse condizioni, a partire da due rappresentanti nel nuovo consiglio di sorveglianza. Berlino chiede anche un richiamo alla centralità di Francoforte, garanzie per i dipendenti e per il sostegno alle Pmi tedesche. Intanto, Bettina Orlopp, ceo della banca tedesca, ha rimarcato ieri che i colloqui in corso con UniCredit stanno evidenziando una «forte attenzione al settore delle imprese e alla rete internazionale» da parte dell’istituto guidato da Andrea Orcel. «Parto sempre dal presupposto che tutte le parti abbiano a cuore la massimizzazione del valore di questa banca. Questo deve semplicemente essere il principio guida», ha chiosato Orlopp.

Orcel mira a procedere al rinnovo del consiglio di sorveglianza già nel primo trimestre del prossimo anno, proponendo i candidati per i seggi riservati agli azionisti, preludio a un possibile avvicendamento ai vertici operativi, inclusa la ceo Orlopp.