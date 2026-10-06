Ecco i trucchi per provare a risparmiare

Se avete speso 600 euro per uno smartphone e lo avete utilizzato per cinque anni, il prezzo che avete pagato è stato di 120 euro all’anno. Un modello da 400 euro cambiato dopo due anni ve ne sarebbe costati 200. Certo, è un calcolo che esclude i costi di riparazione e il potenziale valore di rivendita, ma fornisce un primo criterio per risparmiare quando si acquista un dispositivo elettronico: valutare il prezzo in rapporto alla durata.

Chi deve cambiare telefono o computer in questo periodo può valutare due strade per salvaguardare il portafoglio. La prima è riparare quello che già possiede. Se il problema è la batteria, può essere utile chiedere un preventivo per confrontare l’intervento con un nuovo acquisto. Se il pc è lento una banale diagnosi può stabilire se sia possibile e utile aggiungere RAM o cambiare l’SSD.

La seconda strada è il ricondizionato. Apple dichiara un risparmio fino al 15% sui propri prodotti ricondizionati certificati: su un prezzo di riferimento di 1.000 euro, sono ben 150 euro. Sul ricondizionato, prima di acquistare è fondamentale controllare garanzia, condizioni di reso e difetti dichiarati. Per la batteria è bene informarsi sulla capacità residua e se sia stata sostituita: a poco serve guardare alla bellezza della scocca per valutare la funzionalità di un prodotto.

Per l’acquisto del nuovo, un riferimento utile è l’etichetta europea, che indica autonomia per carica, resistenza della batteria nel tempo e facilità di riparazione. Le norme sulla durata e riparabilità, applicabili dal 20 giugno 2025 ai dispositivi immessi sul mercato e soggetti ai regolamenti, richiedono che la batteria mantenga almeno l’80% della capacità iniziale dopo 800 cicli completi. Impongono inoltre la disponibilità dei principali ricambi per almeno sette anni dopo la fine della vendita del modello.

Per i computer, nuovi o ricondizionati, occorre verificare se RAM e SSD sono sostituibili, senza una dotazione adeguata e aggiornabile è probabile che si renda necessario cambiare anticipatamente l’apparecchio. Per questi motivi, spendere con maggiore oculatezza ha un peso fondamentale per contenere le spese future.